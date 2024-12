Apple Maps: Street-View-Funktion „Umsehen“ landet im Web

Apple hat die Web-Version seines Kartenangebotes Apple Maps um die Street-View-Funktion „Umsehen“ ergänzt, die Apple im englischen Sprachraum als „Look Around“ bezeichnet.

„Umsehen“ wurde erstmals im Jahr 2019 auf iOS-Geräten eingeführt und bietet Nutzern die Möglichkeit, die Umgebungen mit 360-Grad-Panoramabildern zu erkunden. In Deutschland startete Umsehen erst im Frühjahr 2022. Das Feature lässt sich in unterstützten Regionen über das Fernglas-Symbol unten links in der Kartenansicht aufrufen.

Jetzt auch im Web verfügbar

Nach Angaben von Beobachtern wurde die Unterstützung für “Umsehen” in der Webversion von Apple Maps Mitte Dezember implementiert. Die Funktion steht nun in ausgewählten Städten in Deutschland und der Europäischen Union, in den USA, in Großbritannien und in weiteren Ländern zur Verfügung. Eine vollständige Liste der unterstützten Regionen kann auf Apples Funktionsübersicht „iOS und iPadOS 18 Verfügbarkeit von Features“ eingesehen werden.

Die im Sommer gestartet Webversion von Apple Maps befindet sich weiterhin in einer Beta-Phase und ist über Browser wie Safari, Chrome und Firefox zugänglich:

Apples Karten im Web: beta.maps.apple.com

Neben der neuen Panoramafunktion ermöglicht sie Nutzern, Routen für Auto- und Fußwege zu planen, Geschäfte und Sehenswürdigkeiten zu suchen sowie bewertete und kuratierte Reiseführer einzusehen. Zudem bietet sie die Möglichkeit, direkt aus den Kartenansichten heraus Geschäfte und Restaurants zu finden und Detail-Informationen einzublenden.

Durch die Integration von “Umsehen” in das Webangebot von Apple Maps für Nutzer außerhalb des Apple-Ökosystems zugänglicher. Apples Kartenangebot Anwendung konkurriert damit stärker mit Google Maps und könnte insbesondere für Nutzer von Windows-PCs oder Android-Geräten eine alternative Option darstellen. Die Webversion kann über die Adresse beta.maps.apple.com getestet werden.