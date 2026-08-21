Wenn man denkt, bei uns läuft es schief: Drei Geschichten aus den USA

Wer beim Blick auf den deutschen Glasfaserausbau regelmäßig den Glauben an die Digitalisierung verliert, kann sich heute ausnahmsweise mit einem Blick in die USA trösten. Dort liefert die Technikbranche gerade eine spannende Kombination: Die Kommunikationsbehörde FCC schafft ein langfristiges Gigabit-Ziel ab, Amazon-Drohnen versenken Pakete in Swimmingpools und der Kabelkonzern Comcast lässt seine WLAN-Router Bewegungen im Haus protokollieren.

Gigabit? Mal sehen, was die Zukunft bringt

Den Anfang macht die amerikanische Kommunikationsbehörde FCC. Diese hatte 2024 neben dem aktuellen Breitband-Benchmark von 100 Mbit/s im Download und 20 Mbit/s im Upload ein langfristiges Ziel von 1.000/500 Mbit/s festgelegt. Genau dieses Ziel wurde nun ersatzlos gestrichen.

Die offizielle Begründung hat durchaus Unterhaltungswert. Langfristige technologische Entwicklungen und die Entwicklung der Verbraucherwünsche ließen sich derzeit nicht vorhersagen. Zudem benötige die Privatwirtschaft keine zentrale staatliche Planung, um schnellere Internetanschlüsse voranzutreiben. Die aktuellen 100/20 Mbit/s bleiben als Bewertungsmaßstab bestehen. Niemand verbietet also Gigabit-Anschlüsse – die FCC möchte nur nicht mehr festlegen, dass diese irgendwann zum angestrebten Standard werden sollen.

Amazon liefert jetzt auch in den Pool

Etwas feuchter geht es bei Amazon zu. Ein aktuelles Video aus Texas zeigt eine Prime-Air-Drohne, die über einem Swimmingpool schwebt und das Paket anschließend direkt ins Wasser fallen lässt. Dabei handelt es sich offenbar nicht um einen einmaligen Navigationsaussetzer. In Arizona landete bereits ein Paket neben einem Pool und wurde vom Abwind der Rotoren hineingepustet. In einem weiteren Fall sprang eine Lieferung nach dem Abwurf in einen Teich.

Amazon erklärt zu Prime Air, dass die Drohnen den Ablagebereich vor der Zustellung auf Personen, Haustiere und Fahrzeuge prüfen. Wasser scheint bislang nicht auf der Checkliste zu stehen. Dabei experimentiert Amazon bereits seit mehr als einem Jahrzehnt mit der Paketzustellung per Drohne. Vielleicht reicht die Zeit bis zur großen Expansion noch für ein Software-Update mit Pool-Erkennung.

Der Router weiß, wann sich jemand bewegt

Abgerundet wird das Trio von Comcast. Der US-Kabelanbieter bietet mit „WiFi Motion“ eine Funktion an, bei der kompatible Xfinity-Router Bewegungen innerhalb einer Wohnung erkennen. Dafür werden Veränderungen der WLAN-Signale zwischen Router und stationären Geräten wie Lautsprechern oder Thermostaten ausgewertet. Kameras, Mikrofone oder zusätzliche Sensoren sind nicht erforderlich.

Ganz neu ist die Idee nicht. Schon 2019 haben wir über Linksys Aware und WLAN-Router als Bewegungsmelder berichtet. Bei Comcast sorgt jedoch die Speicherung für Diskussionen. Die Funktion ist zwar freiwillig und standardmäßig ausgeschaltet, nach der Aktivierung werden erkannte Bewegungsereignisse aber bis zu sieben Tage in der Comcast-Cloud gespeichert. Nach eigenen Angaben kann das Unternehmen diese Daten bei einer gültigen Vorladung, einem Gerichtsbeschluss oder Durchsuchungsbefehl auch an Behörden herausgeben.

Comcast betont gleichzeitig, dass keine Personen identifiziert und Bewegungen nicht exakt lokalisiert werden. Das dürfte technisch und juristisch stimmen. Ein Internetanbieter, dessen Router protokollieren kann, wann sich in der Wohnung etwas bewegt, dürfte bei datenschutzsensiblen Nutzern trotzdem nicht unbedingt auf Begeisterung stoßen. Da wirkt die gelegentlich störrische FRITZ!Box plötzlich fast beruhigend langweilig.