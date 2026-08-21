Nasse Pakete und schnüffelnde Router
Wenn man denkt, bei uns läuft es schief: Drei Geschichten aus den USA
Wer beim Blick auf den deutschen Glasfaserausbau regelmäßig den Glauben an die Digitalisierung verliert, kann sich heute ausnahmsweise mit einem Blick in die USA trösten. Dort liefert die Technikbranche gerade eine spannende Kombination: Die Kommunikationsbehörde FCC schafft ein langfristiges Gigabit-Ziel ab, Amazon-Drohnen versenken Pakete in Swimmingpools und der Kabelkonzern Comcast lässt seine WLAN-Router Bewegungen im Haus protokollieren.
Gigabit? Mal sehen, was die Zukunft bringt
Den Anfang macht die amerikanische Kommunikationsbehörde FCC. Diese hatte 2024 neben dem aktuellen Breitband-Benchmark von 100 Mbit/s im Download und 20 Mbit/s im Upload ein langfristiges Ziel von 1.000/500 Mbit/s festgelegt. Genau dieses Ziel wurde nun ersatzlos gestrichen.
Die offizielle Begründung hat durchaus Unterhaltungswert. Langfristige technologische Entwicklungen und die Entwicklung der Verbraucherwünsche ließen sich derzeit nicht vorhersagen. Zudem benötige die Privatwirtschaft keine zentrale staatliche Planung, um schnellere Internetanschlüsse voranzutreiben. Die aktuellen 100/20 Mbit/s bleiben als Bewertungsmaßstab bestehen. Niemand verbietet also Gigabit-Anschlüsse – die FCC möchte nur nicht mehr festlegen, dass diese irgendwann zum angestrebten Standard werden sollen.
Amazon liefert jetzt auch in den Pool
Etwas feuchter geht es bei Amazon zu. Ein aktuelles Video aus Texas zeigt eine Prime-Air-Drohne, die über einem Swimmingpool schwebt und das Paket anschließend direkt ins Wasser fallen lässt. Dabei handelt es sich offenbar nicht um einen einmaligen Navigationsaussetzer. In Arizona landete bereits ein Paket neben einem Pool und wurde vom Abwind der Rotoren hineingepustet. In einem weiteren Fall sprang eine Lieferung nach dem Abwurf in einen Teich.
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Amazon erklärt zu Prime Air, dass die Drohnen den Ablagebereich vor der Zustellung auf Personen, Haustiere und Fahrzeuge prüfen. Wasser scheint bislang nicht auf der Checkliste zu stehen. Dabei experimentiert Amazon bereits seit mehr als einem Jahrzehnt mit der Paketzustellung per Drohne. Vielleicht reicht die Zeit bis zur großen Expansion noch für ein Software-Update mit Pool-Erkennung.
Der Router weiß, wann sich jemand bewegt
Abgerundet wird das Trio von Comcast. Der US-Kabelanbieter bietet mit „WiFi Motion“ eine Funktion an, bei der kompatible Xfinity-Router Bewegungen innerhalb einer Wohnung erkennen. Dafür werden Veränderungen der WLAN-Signale zwischen Router und stationären Geräten wie Lautsprechern oder Thermostaten ausgewertet. Kameras, Mikrofone oder zusätzliche Sensoren sind nicht erforderlich.
Ganz neu ist die Idee nicht. Schon 2019 haben wir über Linksys Aware und WLAN-Router als Bewegungsmelder berichtet. Bei Comcast sorgt jedoch die Speicherung für Diskussionen. Die Funktion ist zwar freiwillig und standardmäßig ausgeschaltet, nach der Aktivierung werden erkannte Bewegungsereignisse aber bis zu sieben Tage in der Comcast-Cloud gespeichert. Nach eigenen Angaben kann das Unternehmen diese Daten bei einer gültigen Vorladung, einem Gerichtsbeschluss oder Durchsuchungsbefehl auch an Behörden herausgeben.
Comcast betont gleichzeitig, dass keine Personen identifiziert und Bewegungen nicht exakt lokalisiert werden. Das dürfte technisch und juristisch stimmen. Ein Internetanbieter, dessen Router protokollieren kann, wann sich in der Wohnung etwas bewegt, dürfte bei datenschutzsensiblen Nutzern trotzdem nicht unbedingt auf Begeisterung stoßen. Da wirkt die gelegentlich störrische FRITZ!Box plötzlich fast beruhigend langweilig.
na ja, nur weil es woanders schlechter ist, ist es bei uns deswegen nicht besser. in jeglicher beziehung.
Das hat auch niemand behauptet.
Doch, genau dies ist der Umkehrschluss.
nein, aber aber über den tellerrand zu schauen hilft manchmal, um dankbarer und demütiger zu werden. in jeglicher beziehung.
Haha, dankbarer und demütiger für Versprechen die nicht eingehalten werden?
Nur weil es in den USA nicht sonderlich klappt, was ja interessant zu lesen ist, bedeutet das noch lange nicht, dass es weltweit so ist. Es gibt einige Länder auf der Welt wo es deutlich schneller und besser voran geht. Also warum vergleichen wir unser eigenes versagen mit einem Land wo es anscheinend schlechter geht? Um demütiger zu sein?
Bei uns ist es aber besser als die Stimmung. Und die Stimmung ist gerade ein ganz großes Problem.
Die aktuelle Stimmung wird von den politischen Rändern, insbesondere der AFD, ausgenutzt, um Stimmen zu bekommen. Dank Social Media, bei dem extreme Meinungen zu mehr Werbeeinnahmen führen, hat das auch wirklich Erfolg.
Wenn irgendwann alle demokratischen Parteien mitregieren müssen, weil sonst keine demokratische Mehrheit mehr möglich wäre, wird das Regieren noch schwieriger und die Stimmung noch schlechter.
Wenn solche Nachrichten die Stimmung heben, wird es also in Deutschland auch besser.
Tja – und damit hierzulande auch weiterhin ganz sicher nichts schief gehen kann, legt man hier lieber noch die Hände in den Schoß :-(
Genau das….
Und die USA hat gerade die 40 Billionen Schuldengrenze gerissen…
Ausgeschrieben:
40.000.000.000.000
Ok, es sind nur US$
:-)))
Was soll uns das sagen?
Wie sieht es mit unseren eigenen Schulden aus?
Verschuldung im Verhältnis zum Bruttosozialprodukt (Februar 26) BRD=62% USA =126% !
Die USA sind schon lange stehend pleite und finanzieren sich nur über niedrige Zinsen und Kapitalmarktimporte. Beides zerstört die gegenwärtige Politik
Die Drohnenzustellung in den USA läuft deutlich reibungsloser als die personengebundene Zustellung in Deutschland. Ich kenne mehrere Personen in den USA, die Drohnenzustellung nutzen und mir immer wieder berichten wie toll das ist. Bei manchen Zulieferern kann man eine Art „Heli-Pad“ bestellen, das die Drohne ansteuert und da die Pakete ablegt. Dieses wird oft in den kalten Monaten im dann leeren Pool abgelegt. Vielleicht hängt damit der Fehler zusammen.
Bei mir werden Pakete an die ganze Stadt adressiert einfach über den Gartenzaun geworfen. Meine eigenen Pakete hingegen werden mir mitgeteilt konnten jeweils nicht zugestellt werden, weil angeblich niemand zu Hause war. Zum Zeitpunkt der vergeblichen Zustellung war ich & meine Frau im Garten – wer nie da war ist der Paketzusteller, weshalb es auch keinen Abholschein für die Packstation gibt.
Fazit: Wilde Müllentsorgung fremder Pakete in meinem Garten klappt. Echte Zustellungen nicht. Immerhin darf ich die fremden Pakete nach einmaliger Klärung mit Amazon & DHL behalten und gelten auch nicht als zugestellt. Leider war bislang noch nie etwas brauchbares drin …
Und trotz der bisherigen Kommentare kann man auch einfach mal sagen: Digitalisierung hat nicht nur Vorteile, wie man immer wieder sieht. Trotzdem gut und wichtig, dass es langsam auch bei uns mal vorwärts geht (hoff ich).
Nichts hat nur Vorteile! Wer behauptet, dass die Digitalisierung nur Vorteile hat. Ich finde manche Kommentare hier ziemlich sinnlos. Klar man muss sie nicht lesen, man muss auch nicht darauf antworten. Man sieht jedoch wie manche Menschen einfach nur Spaß daran haben irgendwas zu posten, auch wenn es überhaupt keinen Sinn ergibt.
Woran mag das wohl liegen? Zuviel Zeit, zu wenig nachdenken, Geltungsbedürfnis?
Darüber sollten sich einige Gedanken machen bevor sie einfach nur irgendwas posten.
Einen schönen Nachmittag
Bei der FCC-Geschichte fehlt ein nicht ganz unwichtiges Detail: Starlink.
Wenn man das langfristige Ziel von 1.000/500 Mbit/s streicht und stattdessen 100/20 Mbit/s als Maßstab akzeptiert, erscheint Satelliteninternet im Vergleich zu einem echten Glasfaserausbau deutlich attraktiver.
SpaceX hat sich bei der FCC aktiv dafür eingesetzt, Starlink bei der Breitbandversorgung stärker zu berücksichtigen. Brendan Carr hat sich bereits zuvor deutlich für Starlink eingesetzt, insbesondere als SpaceX die 885 Mio. Dollar Förderung für den Breitbandausbau entzogen wurden.
Natürlich bedeutet das nicht, dass Musk Carr direkt angerufen und gesagt hat: „Schaff das Gigabit-Ziel ab.“ ;-) Es ist jedoch erwähnenswert, dass Starlink von genau so einer Entscheidung profitieren würde, was der Geschichte eine zusätzliche Dimension verleiht.