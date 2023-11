Instagram werbefrei: Deutsche Nutzer können jetzt Abos abschließen

Instagram, die beliebte Foto-Sharing-Community des Facebook-Mutterkonzerns Meta, hat damit begonnen, deutschen Anwendern die Möglichkeit anzubieten, Instagram gegen monatliche Bezahlung vollständig werbefrei zu nutzen.

Der Schritt, der bereits Ende Oktober angekündigt wurde, ist eine Reaktion des Fotonetzwerks auf rechtliche Vorgaben innerhalb der Europäischen Union und soll entsprechend ausschließlich in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union, im erweiterten europäischen Wirtschaftsraum (also in Island, Liechtenstein und Norwegen) sowie in der Schweiz angeboten werden.

Für 10 Euro: Insta und Facebook bald werbefrei im Abonnement

Im Web günstiger als unter iOS

Für den werbefreien Zugang verlangt Facebook mindestens 9,99 Euro pro Monat, stellt diese Option jedoch nur bei der Buchung über die hauseigene Webseite zur Verfügung. Wer das Abo über die offizielle iPhone-Applikation des Fotoportals bucht, wird mit 12,99 Euro monatlich zur Kasse gebeten und bezahlt hier die Umsatzbeteiligung Apples zusätzlich.

Bis März des kommenden Jahres wird der Zugang für alle Instagram-Konten gelten, die im Account Center von Facebook hinterlegt sind; ab März werden für zusätzliche Konten monatliche Extra-Gebühren in Höhe von sechs Euro (beziehungsweise acht Euro bei der Buchung auf dem iPhone) erhoben.

Mit der neuen Auswahlmöglichkeit, Instagram auch ohne Werbung nutzen zu können, schafft Meta die Voraussetzungen, den werbefinanzierten Zugang auch weiterhin mit dem verpflichtenden Einverständnis zur Ausspielung personalisierter Anzeigen anbieten zu können.

Hier hatten europäische Regulierer den US-Konzern dazu verpflichtet, eine Alternative zur personalisierten Werbeausspielung anzubieten. Die neue Abo-Option wird ausschließlich für Instagram-Nutzer zur Verfügung stehen, die das 18. Lebensjahr bereits erreicht haben.