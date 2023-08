Wechselrichter-Problematik: Bosswerk und GreenAkku schalten auf stumm

Die Diskussionen um die zum Teil nicht den hiesigen Bestimmungen entsprechenden Solar-Wechselrichter von Deye reißt nicht ab. Gestern erst haben wir über eine Austauschaktion von ALDI diesbezüglich berichtet. Auch Anker hatte auf die Technik von Deye gesetzt und schon kurz nach Bekanntwerden der Probleme eine Umtauschaktion gestartet.

Es ist zwar weiterhin strittig, ob mit dem Herstellungsfehler tatsächlich auch eine direkte Gefährdung einhergeht. Sicher scheint allerdings, dass nicht nur der Vertrieb, sondern auch der Betrieb der Geräte gegen entsprechende Auflagen verstößt und Maßnahmen wie sie Anker, ALDI oder auch Deye selbst durchführen, schnell und unbürokratisch angestoßen werden sollten.

Bosswerk MI300 und MI600 wohl zumindest teilweise betroffen

Was auch vor dem Hintergrund der Kundenbindung selbstverständlich scheint, ist offensichtlich jedoch nicht bei allen Anbietern in diesem Segment angekommen. Auf Lesermeldungen hin haben wir den deutschen Anbieter Bosswerk bereits im Juli kontaktiert und die Bestätigung erhalten, dass zumindest ein Teil der von Bosswerk angebotenen Wechselrichter vom Typ MI300 und MI600 auch auf dem problematischen Deye-Modell basiert. Bosswerk hatte zunächst zugesagt, umgehend über die Details und das weitere Vorgehen in dieser Angelegenheit zu informieren. Seither ist es diesbezüglich allerdings still geworden.

Am Telefon gibt der Support von Bosswerk keinerlei Auskunft auf entsprechende Anfragen, stattdessen solle man die Firma per E-Mail kontaktieren. Schriftliche Eingaben liegen dann allerdings bis heute auf Halde und das Unternehmen lässt offiziell lediglich verlauten, dass man sich noch in Verhandlungen mit der Bundesnetzagentur befinde.

Wir wollen dabei nicht einmal ausschließen, dass man bei Bosswerk hinter den Kulissen tatsächlich nach einer für alle Seiten befriedigenden Lösung sucht. Allerdings wäre damit verbunden dann auch eine offene Kommunikation mit den Endkunden angebracht. Hier versagt Bosswerk ebenso wie deren Vertriebskanal GreenAkku.de komplett. Andere Anbieter haben sich diese Untätigkeit längst zunutze gemacht und zum Teil hat es bereits genügt, ein Foto seines Wechselrichters von Deye oder Bosswerk einzusenden, um bis zu 50 Prozent Rabatt auf die Konkurrenz-Produkte von Hoymiles zu erhalten.