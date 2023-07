Balkonkraftwerk Anker SOLIX: Rückrufaktion für MI60-Wechselrichter

Anker SOLIX bietet allen VerbraucherInnen, die im Besitz des MI60-Wechselrichters (600 Watt) sind, einen kostenlosen Umtausch gegen den Anker SOLIX MI80-Wechselrichter (600 und 800 Watt) an. Das neue Produkt entspricht in vollem Umfang den neuesten lokalen Sicherheitsstandards.“

Wir haben kürzlich festgestellt, dass bei einigen Exemplaren des MI60-Wechselrichters (600 Watt) ein Bauteil nicht mit einer bestimmten Sicherheitsvorschrift für den deutschen Markt konform ist. Obwohl diese Produkte in allen anderen Märkten sicherheitskonform sind, ergreifen wir alle Maßnahmen, um sicherzustellen, dass wir uns strikt an alle geltenden Vorschriften halten.

Die von Anker ausgelieferten 600-Watt-Modelle des so genannten MI60-Wechselrichters können unter Umständen allerdings mit Fehlfunktionen zu kämpfen haben, über die Anker heute nicht nur Bestandskunden informiert, sondern auch die Bundesnetzagentur in Kenntnis gesetzt und eine freiwillige, prophylaktische Rückrufaktion initiiert hat.

