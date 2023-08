Deye-Wechselrichter: Stellungnahme vom Netz, Schutz-Relais lässt sich anfordern

Besitzer von Balkonkraftwerken, die in ihrer Anlage auf einen Wechselrichter des Anbieters Deye setzen, werden die Nachrichten um mögliche Konstruktionsmängel in den populären Kleingeräten des Fachanbieters in den zurückliegenden Wochen mit Spannung mitverfolgt haben.

Wechselrichter kümmern sich in Wechselrichter darum Wechselstrom aus der geernteten Sonnenenergie zu machen, um diesen direkt in das lokale Stromnetz einspeisen zu können. Bei den Deye-Geräten fehlt hier ein Teil.

Deye Wechselrichter: Besitzer sollen Geräte vom Netz nehmen

Stellungnahme vom Netz

Die kurze Zusammenfassung: Die Bundesnetzagentur hat Mängel bei mehrere Deye Wechselrichtern ausgemacht und das Unternehmen entsprechend abgemahnt. In ihrer aktuellen Form würden die Geräte nicht über eine Zulassung für den Einsatz in Deutschland verfügen.

Vorwürfe zu denen der Hersteller erst eine Weile schwieg, gegen Ende Juli dann aber vergleichsweise umfangreich Stellung genommen hat (aktuell ist das Statement auf der Webseite des Anbieters nicht mehr verfügbar – hier ist eine Archiv-Kopie).

So hat der Konzern seine Kunden kürzlich dazu aufgerufen die aktuellen Geräte bis zur Klärung der Sache vom Netz zu nehmen, gleichzeitig aber betont dass die Geräte gefahrlos arbeiten und keine Meldungen über Fehlfunktionen oder Unfälle vorliegen würden.

Schutz-Relais kann angefordert werden

Funktional hatte die Bundesnetzagentur an den Deye-Geräten auch nichts auszusetzen. Moniert wird vielmehr ein fehlendes Schutz-Relais, dessen Abstinenz in bestimmten Konfigurationen (etwa wenn die Anlage mit einem Schuko-Stecker an das Heimnetz angebunden ist und dieser im Betrieb abgezogen und unmittelbar berührt wird) problematisch sein könnte.

Deye hat nun mit einer Gratis-Verteilung entsprechender Schutz-Relais begonnen und ruft Besitzer der folgenden Wechselrichter zur Kontaktaufnahme auf:

SUN-M80G3-EU-Q0 – SUN-800

SUN-M70G3-EU-Q0 – SUN-700

SUN-M60G3-EU-Q0 – SUN-600

Diese erfolgt über ein Google-Formular, dessen Authentizität Deye gegenüber ifun.de bestätigt hat. Besitzer der Wechselrichter sollen das Formular ausfüllen, Rechnungskopie und Seriennummer der Geräte eingeben und abwarten. Binnen 45 Tagen will sich Deye dann um Versand und Zustellung des Schutz-Relais kümmern.