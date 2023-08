Balkonkraftwerke: Auch ALDI Nord ruft Wechselrichter zurück

Zu diesen gehört auch Solovoltaik . Der Anbieter mit Sitz in Essen hatte seine Balkonkraftwerke am 01. Juni und am 03. Juli bei ALDI Nord beworben und diese über den Online-Shop des Discounters angeboten. Jetzt tauscht Solovoltaik die Ausgelieferten Wechselrichter und ruft ALDI-Kunden dazu auf, den Austausch über dieses Online-Formular anzustoßen.

Der chinesische Hersteller Deye ist eines der Schwergewichte am Markt und für zahlreiche Wechselrichter verantwortlich, die im deutschen Markt zum Einsatz kommen. Vor knapp zwei Monaten wurden in den Wechselrichtern von Deye dann Fertigungsmängel entdeckt, die sich zwar nicht unmittelbar auf Funktion und Produktsicherheit auswirken, aber schwerwiegend genug waren, um die Bundesnetzagentur auf dem Plan zurufen.

Die Geräte, die sich darum kümmern den Solarstrom in Wechselstrom zu wandeln, um diesen direkt in die Steckdose einspeisen zu können, werden von zahlreichen Herstellern und mit etlichen Produktbezeichnungen angeboten, kommen aber häufig aus den selben Produktionsstätten aus Fernost.

