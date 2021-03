Webseiten als Schreibtischhintergrund: Mac-App Plash in Version 2

Der Entwickler Sindre Sorhus hat seine Mac-App Plash in Version 2.0 veröffentlicht. Mit dem Update geht eine Reihe von Funktionserweiterungen und Verbesserungen für das seit Januar vergangenen Jahres im Mac App Store erhältliche Programm einher, mit dessen Hilfe sich beliebige Webseiten als Hintergrundbild auf den Mac packen lassen.

In der neu veröffentlichten Version 2.0 bietet das kostenlose Mac-Programm nun die Möglichkeit, mehrere Webseiten-Adressen zu hinterlegen. Die Reihenfolge der gespeicherten Webseiten kann in den Plash-Einstellungen geändert werden und über das Menü der App kann man vor und zurück zwischen diesen wechseln.

Plash setzt sich für schnellen Zugriff in die Menüleiste des Mac und hält dort auch verschiedene Verwaltungsfunktionen und weitere Einstellungen bereit. Wer gerne mit Tastenkürzeln arbeitet, hat in den Einstellungen auch die Möglichkeit, der App Kurzbefehle für das Springen zwischen den hinterlegten Webseiten beizubringen oder Tastenkürzel für das erneute Laden der Webseite und den Wechsel in den sogenannten „Browsing Mode“ zu hinterlegen.

Im Browser-Modus macht Plash den Schreibtischhintergrund zum Webbrowser und ihr habt dann nicht nur die Möglichkeit, mit der Maus zu navigieren, sondern auch Tastatureingaben zu machen – beispielsweise wenn die Webseite eine Anmeldung oder sonstige zusätzliche Angaben erfordert. Neu ist in diesem Zusammenhang auch die Einstellungs-Option „Bring ‚Browsing Mode‘ to the front“. Damit müsst ihr eventuell geöffnete Fenster nicht erst aus dem Weg räumen, um auf das Webseiten-Hintergrundbild zuzugreifen.

Ein kleiner Tipp noch im Zusammenhang mit der Nutzung von Plash im Browser-Modus. Wenn ihr möchtet, dass angeklickte Links nicht im Hintergrundbild, sondern in eurem Standard-Browser geöffnet werden, lässt sich auch dies in den Einstellungen der App aktivieren.

Sindre Sorhus zeigt sich als ausgesprochen aktives Mitglied der Mac-Entwicklerszene. Wir haben eben erst über seine Weltzeit-Uhr UTC-Time berichtet.