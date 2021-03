Apple-Zulieferer sollen auf erneuerbare Energien setzen

Um das Vorhaben umzusetzen, die komplette Produktionskette bis 2030 klimaneutral zu gestalten, arbeitet Apple verstärkt mit seinen Fertigungspartnern zusammen. Wie der Hersteller bekannt gibt, wollen mehr als 110 dieser Betriebe ihre Produktion für Apple auf 100 Prozent erneuerbare Energien umstellen. Apple unterstützt solche Vorhaben mit Investitionen und Weiterbildungsmaßnahmen.

Apple selbst setzt bei dem für den laufenden Betrieb erforderlichen Strom bereits seit fast drei Jahren auf erneuerbare Energien. In einem nächsten Schritt soll nun die Produktion bei Apples Fertigungspartnern rund um den Globus nach Möglichkeit entsprechend umgestellt werden. Apple arbeitet hier mit Firmen unter anderem in Deutschland, China, den USA, Indien und Frankreich zusammen.

Wenn die Zusagen der Betriebe umgesetzt sind, könne man jährlich mehr als 15 Millionen Tonnen CO2e vermeiden. Apple zufolge entspricht dies den jährlichen Kohlendioxid-Emissionen von mehr als 3,4 Millionen Autos.

Apple setzt in diesem Zusammenhang auch auf weiter greifende Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien. So baut das Unternehmen mit „California Flats“ Batterie-Speicher mit einer Kapazität von 240 Megawattstunden, um den in eigenen Solarparks erzeugten Strom zu speichern. Der Strom wird teilweise in das Energienetz von Kalifornien eingespeist und kann dort mehr als 7.000 Haushalte versorgen.