Warteliste umgehen: Siri AI unter macOS 27 direkt freischalten

Während Apple die neue KI-gestützte Version von Siri zunächst nur schrittweise freischaltet, haben Entwickler einen Weg entdeckt, die Warteliste unter macOS 27 zu umgehen. Solltet ihr also noch auf die Siri-Freigabe warten, könnt ihr diese mit wenigen Handgriffen beschleunigen.

Voraussetzung ist die aktuelle Beta von macOS 27. Zudem muss die Systemsprache auf Englisch eingestellt sein. Erst dann erscheinen die neuen Siri-Funktionen, die Apple auf der WWDC 2026 vorgestellt hat.

Was viele Anwender im Zuge der hitzigen EU-Debatte vielleicht nicht mehr auf dem Radar haben: Nutzer in der Europäischen Union können Siri AI auf dem Mac bereits testen. Nur auf iPhone und iPad gibt es diese Möglichkeit dagegen weiterhin nicht. Dort bleibt die neue Siri-Funktion in der EU vorerst gesperrt.

Terminal-Kommando schaltet die Wartefunktion ab

Auf den Hinweis aufmerksam gemacht hat der Entwickler Steve Troughton-Smith. Mit einem einzelnen Terminal-Befehl lässt sich die in macOS integrierte Warteliste deaktivieren. Anschließend wird Siri AI direkt in den Systemeinstellungen freigeschaltet.

Auch die neue Siri-App ist nach einem Neustart im Dock verfügbar und gestattet den Start neuer (englischsprachiger) Konversationen. Die eigenständige Siri-Anwendung speichert frühere Gespräche und synchronisiert diese über iCloud zwischen mehreren Geräten.

sudo defaults write "/Library/Preferences/FeatureFlags/Domain/GenerativeModels.plist" "EnhancedSiriWaitlist" -dict-add Enabled -bool NO

Siri soll deutlich mehr Kontext verstehen

Mit Siri AI ersetzt Apple den bisherigen Sprachassistenten nicht nur technisch, sondern erweitert dessen Aufgabenbereich deutlich. Die neue Version kann auf persönliche Inhalte wie Nachrichten, E-Mails, Fotos oder Dokumente zugreifen und daraus kontextbezogene Antworten ableiten. Zudem soll Siri Aktionen über mehrere Anwendungen hinweg ausführen können.

Neu ist außerdem die Fähigkeit, Inhalte direkt vom Bildschirm zu erfassen. Nutzer können Fragen zu aktuell angezeigten Informationen stellen oder sich Aufgaben aus mehreren Apps zusammenstellen lassen.

Derzeit befindet sich Siri AI noch in der Testphase. Apple plant die breitere Freigabe für Nutzer unterstützter Geräte im Laufe des Herbstes. Voraussetzung bleibt zunächst eine englische Systemsprache.