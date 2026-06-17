Bis zu 400 Euro: Segway Navimow senkt neue Mähroboter im Preis

Segway startet seine Prime-Day-Aktionen bereits eine Woche vor dem eigentlichen Shopping-Event von Amazon. Bis zum 22. Juni reduziert der Hersteller jetzt mehrere Modelle der Navimow-Serie und kombiniert die Preisnachlässe mit kostenlosen Garagen. Je nach Modell summieren sich die Vergünstigungen auf mehrere Hundert Euro.

Für Leser mit Garten dürfte die Aktion vor allem deshalb interessant sein, weil sie aktuelle Gerätegenerationen betrifft, die erst in diesem Jahr vorgestellt wurden. Darunter befindet sich auch der Navimow i2 LiDAR, der während des Aktionszeitraums 300 Euro günstiger angeboten wird und zusätzlich eine Garage im Wert von knapp 200 Euro erhält.

LiDAR-Technik vereinfacht Einrichtung

Der Navimow i2 LiDAR gehört zur jüngsten Gerätegeneration von Segway. Statt auf Begrenzungsdraht, externe Antennen oder aufwendige Referenzstationen setzt der Mähroboter auf eine Kombination aus LiDAR-Sensorik und Kameratechnik.

Das System erstellt selbstständig eine digitale Karte des Gartens und orientiert sich anschließend anhand der erfassten Umgebung. Dadurch soll der Betrieb auch dort zuverlässig funktionieren, wo klassische GPS-basierte Systeme Schwierigkeiten haben, etwa unter Bäumen oder in engen Gartenpassagen.

Auf ifun.de haben wir den Navimow i208 LiDAR bereits ausführlich getestet. Im Praxiseinsatz überzeugte vor allem die unkomplizierte Inbetriebnahme. Während ältere RTK-Mähroboter häufig zusätzliche Antennen und eine sorgfältige Platzierung der Referenztechnik erfordern, beschränkt sich die Einrichtung beim i208 weitgehend auf das Aufstellen der Ladestation und die anschließende Kartierung des Grundstücks. Besonders in kleineren und verwinkelten Gärten zeigte die LiDAR-Navigation ihre Stärken. Über unsere Erfahrungen haben wir hier berichtet.

Navimow i208 LiDAR im Test:LiDAR bringt Vorteile in engen Gärten

Die Entwicklung setzt einen Trend fort, den Segway bereits vor zwei Jahren mit der Einführung der Navimow-i-Serie angestoßen hatte. Schon damals verzichteten die Geräte auf klassische Begrenzungsdrähte und setzten stattdessen auf digitale Kartierung und virtuelle Mähzonen.

Rabatte auch für Allrad- und Großflächenmodelle

Neben dem i2 LiDAR nimmt Segway weitere Modelle in die Aktion auf. Der Navimow i2 AWD wird mit einem Preisnachlass von 250 Euro angeboten. Das Modell richtet sich an Grundstücke mit Steigungen und unebenem Gelände und verfügt über einen zuschaltbaren Allradantrieb.

Für Käufer größerer Grundstücke bewirbt Segway zudem den Navimow X420. Dieser ist für Flächen bis 2.000 Quadratmeter ausgelegt. Statt eines direkten Preisnachlasses legt der Hersteller hier eine Garage kostenlos bei.

Die aktuelle Aktion fällt in eine Zeit, in der die Hersteller von Mährobotern verstärkt auf sensorbasierte Navigation setzen. Nachdem zunächst GPS- und RTK-Systeme den Markt geprägt hatten, rücken inzwischen LiDAR-Sensoren und kameragestützte Orientierung in den Vordergrund.