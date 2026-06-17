Steam Machine: Preis und Termin offenbar kommende Woche

Valves Steam Machine könnte deutlich früher in den Handel kommen als bislang erwartet. Neue Hinweise sprechen dafür, dass Valve den Preis und den genauen Veröffentlichungstermin bereits am 22. oder 23. Juni bekannt gibt. Als möglicher Verkaufsstart steht der 30. Juni im Raum.

Die Angaben stammen vom auf Valve-Hardware spezialisierten Account Steam Hardware Updates. Demnach soll am 23. Juni ein Review-Embargo für die Steam Machine fallen. Ausgewählte Medien und Technikkanäle sollen ihre Testgeräte bereits erhalten haben. Valve selbst hat diese Angaben bislang nicht bestätigt.

Offiziell ist lediglich, dass die Steam Machine im Sommer erscheinen soll. Das hatte Valve Anfang Juni in einer Mitteilung zum neuen Verified-Programm bekräftigt. Spiele, die bereits auf dem Steam Deck problemlos laufen, sollen in der Regel auch auf der stärkeren Wohnzimmer-Hardware funktionieren.

Reviews angeblich ab 23. Juni

Für eine Ankündigung am 22. Juni spricht nach Einschätzung der Quelle, dass die bislang zurückgehaltene Bedienungsanleitung am 29. Juni veröffentlicht werden soll. Valve hatte beim neuen Steam Controller ähnlich gehandelt und Preis sowie Termin kurz vor der Freigabe weiterer Dokumente genannt.

Die Steam Machine soll mit und ohne Steam Controller ausgeliefert werden.

Alternativ könnte Valve die Katze am 23. Juni aus dem Sack lassen, wenn auch die ersten Testberichte erscheinen sollen. Ein Verkaufsstart genau eine Woche später am 30. Juni würde sowohl in den offiziell genannten Sommerzeitraum als auch noch in die erste Jahreshälfte fallen. Der Steam Controller wurde ebenfalls eine Woche nach dem Ende seines Review-Embargos ausgeliefert.

Der Preis bleibt die große Unbekannte

Offen ist weiterhin, wie viel Valve für den kompakten SteamOS-Rechner verlangt. Die Steam Machine soll mit 512 GB oder 2 TB Speicher erscheinen. Zudem gibt es Hinweise im Quellcode der Reservierungsseite, die auf Varianten mit und ohne den neuen Steam Controller hindeuten.

Valve hatte den ursprünglich geplanten Start wegen stark gestiegener Preise für Arbeits- und Massenspeicher verschoben. Da das Unternehmen die Hardware anders als klassische Konsolen offenbar nicht deutlich subventionieren will, reichen aktuelle Schätzungen bis über 1.000 US-Dollar. Belastbare Preisangaben gibt es aber noch nicht.

Wir hatten die Steam Machine bei ihrer Vorstellung bereits ausführlicher behandelt. Der 16 Zentimeter große Würfel soll PC-Spiele mit SteamOS ins Wohnzimmer bringen und dabei deutlich mehr Leistung als das Steam Deck bieten.