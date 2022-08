Wallpaper Player für macOS: Webseiten, YouTube-Videos und Dateien als Schreibtisch-Hintergrund

Über die Option „Web“ können auch Webseiten geladen und dargestellt werden. Als Ziele bieten sich Webcam-Adressen, Aktienkurs-Ansichten in Echtzeit oder Live-Wetterkarten wie zum Beispiel die von ventusky.com an. Bedient werden können die geladenen Webseiten allerdings nicht.

Um die Hintergrundbilder des Macs gegen bewegte Inhalte auszutauschen, bietet der Wallpaper Player eine Vielzahl von Werkzeugen an. Die einfachste Option nennt sich „Video“ und spielt schlicht ein von euch ausgesuchtes Video in einer tonlosen Dauerschleife ab. Ihr könnt dabei festlegen ob das Video bildschirmfüllend angezeigt werden soll (im Zweifelsfall teilweise beschnitten) oder so groß wie möglich, ohne auf Teile des Videobildes verzichten zu müssen.

