LibreOffice mit großem Update: Die Neuerungen im Video

In Sachen Performance wurde die Tabellenkalkulation aufgebohrt: Calc versteht sich nun auf Tabellen mit bis zu 16.384 Spalten, das Dropdown-Widget „AutoSum“ bietet fortan neue Zusatzfunktionen an.

Das freie Bürosoftware-Paket LibreOffice steht in der neuen Version 7.4 zum Download für macOS bereit und lässt sich auf allen Systemen installieren, auf denen mindestens macOS 10.12 als Betriebssystem läuft. Verfügbar in einer Intel-Version und einer für Apples Prozessoren optimierten Ausgabe, kümmert sich die jüngste Aktualisierung des Software-Paketes vor allem um die Verbesserung der Kompatibilität mit Microsofts Dateiformaten.

