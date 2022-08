Apple TV+ kostenlos: Groupon verschenkt zwei Monate

Seitdem Apple damit angefangen hat die sogenannte „Geschenkkarte für alles“ auch in Deutschland zu verkaufen gibt es so gut wie keine Aktionsangebote mehr für Apple-Guthaben. Während sich Lebensmittelhändler, Discounter und Drogeriemärkte bislang mit regelmäßigen wöchentlichen Aktionen abwechselten, gibt es Apple-Guthaben inzwischen eigentlich nur noch zum regulären Preis.

