Walkouts zu Weihnachten: Apple-Angestellte fordern bessere Arbeitsbedingungen

In den Vereinigten Staaten sollen rund 50 Apple-Store-Mitarbeiter einem Aufruf unzufriedener Angestellter gefolgt sein und haben ihre Arbeitsplätze zu Weihnachten in Rahmen einer Protestaktion vorübergehend verlassen.

We, the Apple workers need more from our Employer.

This is what we request with #AppleWalkout pic.twitter.com/yndO06t4Wo

— Apple Together (@AppleLaborers) December 24, 2021