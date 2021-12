Readly: Zeitschriften-Flatrate heute 2 Monate für 2 Euro

Hinweis: Am heutigen Montag läuft noch bis 23:59 Uhr eine Readly-Sonderaktion von Mobilcom-Debitel , in deren Rahmen ihr euch 3 Monate Readly und zusätzlich einen Amazon-Gutschein im Wert von 5 Euro zum Preis von nur 0,99 Euro sichern könnt. Details zu dieser Aktion findet ihr auf der vom Mobilcom-Partner Vitrado betriebenen Aktionsseite .

Im Lesemodus könnt ihr die bei Readly verfügbaren Magazine und Zeitungen im Hoch- oder Querformat betrachten. Die einzelnen Seiten passen sich dabei automatisch an die Bildschirmbreite an und können per Fingergeste skaliert werden. Auf Account-Basis steht hier neben der Möglichkeit, einzelne Magazintitel als Favorit zu markieren und auch eine Lesezeichenfunktion zur Verfügung. Eine besondere Erwähnung wert ist zudem die Suchfunktion der App. Hier könnt ihr nämlich nicht nur nach den Magazintiteln selbst, sondern auch im Inhalt aller auf Readly verfügbaren Heftausgaben suchen.

Readly ermöglicht den unbegrenzten Zugriff auf mittlerweile 5.000 nationale und internationale Magazine und Zeitungen per iPad, iPhone oder Webbrowser. Besonders erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang, dass es sich hier um eine Lese-Flatrate für die komplette Familie handelt und das Angebot mit fünf eigenständigen Profilen genutzt werden kann.

