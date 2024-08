Wagniskapital für OpenAI: Apple vor Investition in ChatGPT

Apple prüft derzeit eine Beteiligung an einer neuen Finanzierungsrunde für das KI-Startup OpenAI, das vor allem für seinen KI-Chatbot ChatGPT bekannt ist. Diese Finanzierung könnte den Wert von OpenAI auf über 100 Milliarden US-Dollar steigern, wie der Wirtschatfsnachrichten-Dienst Bloomberg unter Verweis auf informierte Kreise berichtet.

Neben Apple sollen auch der Chip-Produzent Nvidia und der Software-Konzern Microsoft Interesse an einer Beteiligung haben. Sollte es zu einer Einigung kommen, wären damit drei der größten Technologieunternehmen der Welt an OpenAI beteiligt. Microsoft, der größte bisherige Geldgeber von OpenAI, hat bereits etwa 12 Milliarden Euro in das Unternehmen investiert.

KI soll Apples Service-Umsätze ankurbeln

Apple dürfte ein großes Interesse an der Zukunft von OpenAI haben. Plant der Konzern doch, ChatGPT mit dem Start von iOS 18 direkt in das eigenen Mobil-Betriebssystem zu integrieren und dort neben Apple Intelligence als werkseitig vorbereitete KI-Option anzubieten.

Ursprünglich war wohl vorgesehen, dass Apple einen Beobachterposten im Vorstand von OpenAI erhält, doch dieses Vorhaben wurde im Juli verworfen:

OpenAI: Phil Schiller soll Beobachterrolle im Vorstand einnehmen

Apples Engagement in der KI-Entwicklung ist Teil einer umfassenderen Strategie, mit der der Konzern langfristig seine Service-Umsätze ankurbeln will.

Die Beteiligung von Apple an OpenAI könnte weitreichende Auswirkungen auf den Technologiemarkt haben. Während Microsoft OpenAI-Dienste bereits tief in seine Windows- und Copilot-Plattformen integriert hat, könnte Apple durch eine engere Zusammenarbeit mit OpenAI die eigenen KI-Angebote weiter ausbauen.

OpenAI benötigt neues Wagniskapital, um die laufenden Betriebskosten zu decken und zusätzliche Rechenkapazitäten zum Bau neuer KI-Modelle zu finanzieren. Die aktuelle Finanzierungsrunde könnte OpenAI zu einem der wertvollsten Startups der Welt machen.