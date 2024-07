Phil Schiller soll Beobachterrolle im Vorstand von OpenAI einnehmen

Die neue Zusammenarbeit mit den ChatGPT-Machern OpenAi ruft auch Apples ehemaligen Marketing-Manager Phil Schiller wieder auf den Plan. Das Apple-Urgestein soll eine Beobachterrolle im Vorstand von OpenAI einnehmen. Das Wirtschaftsmagazin Bloomberg berichtet dies unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Die Bezeichnung „Kontrolleur“ wäre für den Status, den Schiller künftig einnimmt zu weit gegriffen, allerdings sichert sich Apple auf diesem Weg die Möglichkeit, etwas mehr Einblick in die Abläufe und Entscheidungsfindung bei OpenAi zu erhalten. Ein Stimmrecht oder andere Möglichkeiten der direkten Einflussnahme sind mit dieser Position nicht verbunden.

Für Apple dürfte dieser Posten jedoch allein schon deswegen interessant sein, weil Microsoft seinerseits ebenfalls einen Beobachter im Vorstand von OpenAI sitzen hat. Microsoft gilt als größter Investor in OpenAI, nachdem sich der Softwarekonzern im vergangenen Jahr zu Investitionen von mehr als zehn Milliarden Dollar in das KI-Unternehmen verpflichtet hat.

Teil von Apples ChatGPT-Deal

Über finanzielle Vereinbarungen zwischen Apple und OpenAI bezüglich der Integration von ChatGPT in die kommenden Betriebssysteme ist offiziell nichts bekannt. Unbestätigten Berichten zufolge fließt dabei allerdings kein Geld, weil beide Unternehmen von der Zusammenarbeit profitieren. Apple kann den derzeit populärsten KI-Assistent in seine Betriebssysteme integrieren und OpenAI profitiert von einer enormen Zahl an zusätzlichen Nutzern und potenziellen Abo-Abnehmern. Die Platzierung von Schiller als stiller Beobachter im Vorstand von OpenAI dürfte ein zusätzlicher Teil dieser Vereinbarung sein.

Apple dürfte die Integration von externen KI-Lösungen durchaus Bauchschmerzen bereiten, die sich durch diesen zusätzlichen Kontrollposten vielleicht etwas mindern lassen. Die rasante Marktentwicklung im KI-Bereich hat den Mac- und iPhone-Hersteller schlichtweg dazu gezwungen, externe Kooperationen einzugehen. Allerdings sieht sich Apple in der Folge in der ungewohnten Situation, auch einen Teil der Kontrolle über die eigenen Angebote aus der Hand zu geben.