Napoleon: Neuer Director’s Cut auf Apple TV+ veröffentlicht

Der Director’s Cut von Ridley Scotts “Napoleon” kann ab sofort auf Apple TV+ gestreamt werden. Darüber informiert Apple aktuell und kündigt viele neue Szenen an. Die neue Fassung des seit März auf Apple TV+ erhältlichen Spielfilms enthält 48 Minuten bisher unveröffentlichtes Material und verlängert den historischen Actionfilm damit auf eine Laufzeit von zweieinhalb Stunden.

“Napoleon” wurde für drei Academy Awards in den Kategorien Beste visuelle Effekte, Bestes Produktionsdesign und Bestes Kostümdesign nominiert. Auch die British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) würdigte den Film mit Nominierungen, darunter in den Kategorien Bester britischer Film, Bestes Kostümdesign, Bestes Make-up und Beste visuelle Effekte.

Laufzeit von zweieinhalb Stunden

Der mit einer IMDb-Bewertung von 6,4 Punkten versehene Film zeigt Joaquin Phoenix in der Rolle des französischen Kaisers und Militärführers Napoleon Bonaparte. Die erweiterte Version vertieft die Darstellung von Napoleons persönlicher und oft schwieriger Beziehung zu seiner Frau Josephine, gespielt von Vanessa Kirby.

Zudem soll der Director’s Cut insbesondere Josephines Hintergrundgeschichte beleuchten und enthält aufwändigere Kostüme sowie neue, großformatige Sets. Laut Apple wird zudem eine bisher nicht gezeigte Szene der Schlacht von Marengo präsentiert. Weitere Szenen geben einen detaillierteren Einblick in die letzten Jahre von Napoleons Leben, einschließlich seines gescheiterten Russlandfeldzugs und eines versuchten Attentats.

Im Kino, als Kauf- und Leihfilm

Der Film wurde von Apple Studios als Prestigeprojekt produziert und initial exklusiv als Kinofilm veröffentlicht, dann als Kauf- und Leihfilm angeboten und landete erst anschließend im Katalog des hauseigenen Video-Streaming-Dienstes. Neben Ridley Scott als Regisseur und Produzent waren auch Kevin J. Walsh, Mark Huffam und Joaquin Phoenix als Produzenten beteiligt.

Neben „Napoleon: The Director’s Cut“ plant Apple TV+ weitere hochkarätige Veröffentlichungen. Dazu zählen „F1“ mit Brad Pitt und der Thriller „Wolfs“ mit George Clooney und Brad Pitt.