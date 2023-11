VueScan: Umfangreiche Mac-App für Dokumenten- und Flachbettscanner

Mac-Anwender, die an ihren Rechnern Flachbett- oder Dokumentenscanner zum Digitalisieren von Briefen und Unterlagen betreiben und mit der Software des Herstellers entweder nicht zufrieden oder aber nur unzureichend versorgt sind (manche Scanner-Hersteller haben geradezu einen Ruf für notorisch schlechte Unterstützung neuer Mac-Betriebssysteme), können im Großen und Ganzen zwischen zwei Alternativen wählen: ExactScan und VueScan.

VueScan: Die aktuelle Version ist nur wenige Tage alt

VueScan unterstützt 7000 Scanner

Die beiden kostenpflichtigen Mac-Anwendungen existieren beide schon seit mehreren Jahren und bieten Mac-Nutzern zwei professionelle Lösungen für die Verwaltung, die Nutzung und den bestmöglichen Einsatz mit dem Mac verbundener Scanner an. Mit ExactScan haben wir uns in der Vergangenheit bereits genauer auseinandergesetzt. Heute wollen wir einen Blick auf VueScan werfen.

Die 50 Euro teure Anwendung ist optisch etwas in die Jahre gekommen, lässt man sich auf die Benutzeroberfläche ein, findet man sich in der Desktop-Anwendung jedoch recht schnell zurecht. Je nach eigenem Anspruch beziehungsweise benötigtem Funktionsumfang bietet euch die Anwendung drei unterschiedliche Betriebsmodi an: Basic, Standard und Professionell.

Übersichtlich: Der Basic-Modus mit wenigen Optionen

Basic, Standard und Professionell

Je nachdem, für welchen Betriebsmodus ihr euch entscheidet, versteckt VueScan weiterführende Einstellungen entweder oder zeigt alle Einstellungen im Detail an, die in der Anwendung überhaupt konfiguriert werden können.

Die Anwendung unterstützt über 7000 unterschiedliche Scanner-Modelle und bietet euch entweder den vollautomatischen Einsatz oder aber die Konfiguration aller relevanten Parameter an. In den Basiseinstellungen können etwa die gewünschten Papierformate und die Art der Farbabtastung (Farbe, Graustufen, Farbtext, Schwarz-Weiß-Text) gesetzt werden. Zudem lässt sich das gewünschte Dateiformat definieren und der Dateiname anhand von Platzhaltern vorauswählen.

Erweitert: Der Standard-Modus mit allen Dokumente-Features

Wird der Scanner jetzt mit neuen Dokumenten gefüttert, tauchen diese im Vorschaufenster der VueScan-Anwendung auf, werden automatisch (auch beidseitig) erfasst, mit einer OCR-Texterkennung versehen und im zuvor eingestellten Ordner gesichert. Wer sich gegen die automatische Erfassung neu eingelegter Dokumente entschieden hat, kann neue Seiten manuell zuführen und diese mit einem Klick auf ‚Scannen+‘ zu bereits vorhandenen Dateien hinzufügen, um so einfach mehrseitige PDF-Dateien zu erweitern.

Mit den professionellen Einstellungen können deutlich mehr Bearbeitungsschritte ausgewählt und festgelegt werden. So ist VueScan etwa in der Lage, leere Seiten zu erkennen und zu entfernen, einen Farbabgleich durchzuführen, Löcher zu entfernen und kann auf Wunsch auch automatisch drucken, was die App zu einem virtuellem Fotokopierer macht.

Professionell: Hier sind alle Optionen verfügbar

Standard-Lizenz kostet 50 Euro

Die Oberfläche der Mac-Anwendung ist komplett deutschsprachig, die Anwendung selbst wird regelmäßig aktualisiert und um die Kompatibilität zu neuen Scannern erweitert. Die VueScan-Anwendung lässt sich zum Ausprobieren risikofrei installieren und auf ihre Qualität hin testen, fügt den erstellten Scans jedoch ein Wasserzeichen hinzu, das erst nach Kauf der Lizenz entfernt wird.

Die Standard-Edition wird für 49,95 Euro verkauft, die Pro-Edition, mit der auch Filmscanner sowie die Ausgabeformate OCR und RAW unterstützt werden, ist zum Einmalpreis von 99 Euro zu haben. Optional kann die Mac-Anwendung auch im Abo genutzt werden, davon halten wir persönlich jedoch wenig.