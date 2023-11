Performance-Pause: Vorübergehender Entwicklungsstopp für iOS 18 und macOS 15

Apple soll die Entwicklung seiner nächsten Betriebssysteme pausiert und die Arbeiten an iOS 18 und macOS 15 vorübergehend eingestellt haben, um sich Performance-Problemen und bereits länger vorhandenen Engpässen im Code der zahlreichen Betriebssysteme zu widmen.

In Cupertino soll die Performance-Pause intern bereits in der vergangenen Woche kommuniziert worden sein. Apple habe damit auf eine Zunahme von Fehlern und ein Nachlassen der Codequalität in den einzelnen Betriebssystemen reagiert. Dies berichtet der Wirtschaftsnachrichten-Dienst Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Erinnerungen an 2018

Anstatt sich um den Ausbau der Betriebssysteme zu kümmern, soll Apple seine Softwareentwickler dazu angehalten haben, die Performance der Systeme zu verbessern und vorhandene Fehler zu beseitigen. Apple erinnert damit an das Jahr 2018, als der Konzern ebenfalls eine Qualitätsoffensive startete und mit dieser dafür sorgte, dass mehrere der damals eigentlich schon eingeplanten iPhone-Funktionen in das Folgejahr verschoben wurden.

Ordentlich statt pünktlich: iOS 12 startet neuen 2-Jahres-Takt

Laut Bloomberg sollen Apples Softwareentwickler seitdem mit Nachdruck dazu angehalten worden sein, unter keinen Umständen Qualitätskompromisse in Kauf zu nehmen, wenn diese bei der Entwicklung neuer Softwarekomponenten aufgetreten sind. Regressionen abzunicken ist seitdem tabu. Zudem werden neue Funktionen inzwischen weitgehend isoliert entwickelt und erst dann in die Betriebssysteme „eingehängt“, wenn feststeht, dass diese sich nicht negativ auf die Funktionsweise auswirken.

Weitere Pausen könnten folgen

Dennoch haben die letzten Jahre offenbar nicht nur für positive Entwicklungen gesorgt. So soll Apple nach der Fertigstellung der ersten internen Vorabversion von iOS 18, iPadOS 18 und macOS 15 auf die Bremse getreten und die Arbeiten an der zweiten internen Vorabversion vorerst pausiert haben. Laut Bloomberg soll das Unternehmen planen, die Pause schon in dieser Woche wieder aufzuheben. Ob weitere Entwicklungspausen folgen werden, bleibt abzuwarten.