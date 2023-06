ExactScan für Mac: Hervorragende Scanner-App in Version 23

Schwarz/Weiß, doppelseitig, farbig, mit Texterkennung oder ganz ohne OCR, auf Wunsch zugeschnitten, gedreht und gerade gestellt. ExactScan für Mac bietet hundert Stellschrauben an, die die granulare Konfiguration eines ganz passgenauen Scanprofils gestatten. Dabei können beliebig viele Scanprofile erstellt und je nach aktuellem Bedarf per Mausklick gewechselt werden.

An einem unserer Arbeitsplätze kommt noch immer der ScanSnap S1500M zum Einsatz. Ein inzwischen nicht mehr im Handel erhältlicher Dokumentenscanner von Fujitsu, der zwischenzeitlich so arge Software-Probleme hatte, dass wir uns irgendwann nach App-Alternativen zum Zugriff auf die an sich hervorragende Scan-Funktion der Schreibtisch-Maschine gemacht haben.

Insert

You are going to send email to