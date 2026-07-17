Looking For Fael: Neues 3D Adventure von Arte

Mit Looking For Fael hat die französische Sparte des europäischen Kultursenders Arte jüngst ein weiteres kreatives Adventure veröffentlicht. Das 3D-Rätselspiel wurde von den Indie-Studios Swing Swing Submarine und La Poule Noire entwickelt und ist ab sofort für macOS, Windows, Nintendo Switch, Xbox und PlayStation verfügbar.

Direkt zu Spielbeginn erhaltet ihr eine ungewöhnliche Sprachnachricht von eurem Mitbewohner Fael. Der Künstler meldet sich mit der Bitte um Hilfe bei euch, da er es offenbar irgendwie zustande gebracht hat, in eurer gemeinsamen Wohnung verloren zu gehen.

Tatsächlich wirkt euer spartanisch eingerichtetes Eigenheim auf den ersten Blick auch vollkommen verlassen. Doch schnell gelangt ihr in den Besitz eines Game Leaf, den Fael für euch zurückgelassen hat. Dabei handelt es sich um eine Retro-Konsole, deren Optik ein Stück weit an einen Game Boy Advance SP erinnert und die euch bei der Suche nach den in eurer Wohnung verteilten Hinweisen und beim Lösen einer Reihe von Minispielen helfen kann.

Doch mit jeder gelösten Aufgabe ändert sich auch die Welt um euch herum. Hausflure verschwinden, neue Räume tun sich auf und Einrichtungsgegenstände erscheinen. Mit jedem Schritt dringt ihr dabei nicht nur weiter in das in eurer Wohnung geschaffene surreale Labyrinth vor, sondern taucht auch tiefer in Faels Gedankenwelt hinab.

Optisch setzt das Spiel auf eine eher reduzierte Grafik. Polygonarme Modelle und schlicht gehaltene Texturen zieren eure Bleibe. Das Prinzip der sich ständig ändernden Umwelt mit ihrer in sich verschachtelten, unmöglichen Architektur erinnert dabei etwas an große Klassiker wie The Stanley Parable. Wobei Looking For Fael jedoch einen klaren Fokus auf seine Rätselmechaniken setzt.

Es zeigt sich erneut, dass spannende Spiele nicht zwingend eine bombastische Grafik benötigen, um ihre Atmosphäre aufrecht zu erhalten. Doch wie Fael verschwunden ist und ob er überhaupt wirklich wiedergefunden werden möchte, müsst ihr schon selbst herausfinden. Noch bis zum 23. Juli gibt es 15 Prozent Einführungsrabatt, sodass ihr das Spiel zurzeit für 16,99 Euro auf Steam für den Mac laden könnt.