Vodafone belohnt Vertragserweiterung mit einem Jahr GigaTV

Die Vodafone-Aktion „1 Jahr GigaTV kostenlos“ erinnert ein wenig an „Select & Stream“ von O2. In Verbindung mit der Buchung einer Kombi aus Internet, Telefon und Fernsehen packt Vodafone den TV-Tarif „GigaTV Cable“ für ein Jahr lang kostenlos dazu. Erst vom 13. Monat an fallen die Monatskosten für das Fernsehpaket an.

Das Angebot richtet sich an Neu- und Bestandskunden gleichermaßen. Berechtigt sind somit alle TV-Neukunden, die einen neuen oder bestehenden Red Internet & Phone Cable Vertrag (mindestens 32 Mbit/s) mit „GigaTV Cable“ beziehungsweise „Horizon TV“ in den Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg kombinieren. Achtet in diesem Zusammenhang natürlich wie immer auf das Kleingedruckte. So gilt das Angebot nur in Verbindung mit einer Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten.

Der Preisnachlass bezieht sich auf die Gebühren für das Standardpaket GigaTV Cable für monatlich 14,99 Euro. Wer stattdessen das größere Fernsehpaket inklusive der Vodafone-Premium-Kanäle nutzen will, erhält hierfür in den ersten zwölf Monaten eine entsprechende Ermäßigung und bezahlt nur 4,99 Euro statt 19,99 Euro pro Monat.

Vodafone erster Apple-Partner mit „TV-Anbieter-Authentifizierung“

Ausführliche Details zu den heute angelaufenen Aktion findet ihr auf der Vodafone-Webseite. Vodafone bietet für den Zugang zu seinen Abo-Kanälen seit Ende letzten Jahres nicht nur Anwendungen für iOS, sondern auch eine App für Apple TV an. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass Vodafone der erste und bislang einzige Anbieter in Deutschland ist, der Apples TV-Anbieter-Authentifizierung unterstützt und damit die Möglichkeit bietet, die Vodafone-Benutzerdaten plattformübergreifend mit seiner Apple-ID zu verknüpfen.