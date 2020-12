Apples „TV-Anbieter-Authentifizierung“: Premiere mit Vodafone GigaTV

Wir haben ja bereits über darüber berichtet, dass Vodafone in Kürze seine GigaTV-App für Apple TV anbieten wird. Damit verbunden wird Vodafone wohl auch als erster Anbieter in Deutschland Apples sogenannte „TV-Anbieter-Authentifizierung“ unterstützen. Dergleichen kennen wir bislang in erster Linie nur aus den USA sowie aus einigen wenigen weiteren Ländern, beispielsweise mit Salt und Sunrise aus der Schweiz oder Canal Digital aus Frankreich.

Apples TV-Anbieter-Authentifizierung erscheint als Menüpunkt in den Einstellungen von tvOS, iOS oder iPadOS und erlaubt es, die Anmeldedaten für einen TV-Anbieter auf den Nutzer bezogen zu hinterlegen. In der Folge wird dieser Nutzer auf allen mit seiner iCloud-ID verbundenen Geräten und dort bei jeder mit dem GigaTV-Login verbundenen App automatisch angemeldet. Eventuell noch nicht installierte, aber mit dem Login kompatible Anwendungen werden dabei angezeigt und können aus dem App Store nachgeladen werden, um sie dann ohne die Notwendigkeit einer separaten Anmeldung zu verwenden.

Mit Vodafone unterstützt künftig auch ein deutscher Anbieter Apples TV-Anbieter-Authentifizierung. Das Erscheinen der entsprechenden Option in den Einstellungen darf man als Vorbereitung des von Vodafone angekündigten Starts einer GigaTV-App auf Apple TV sehen. Wie tiefgreifend diese Integration dann im Detail ausfällt, wird sich erst bei der offiziellen Ankündigung der neuen App zeigen.

Spannend bleibt auch ein Blick auf den mit der GigaTV-App verbundenen Funktionsumfang auf Apple TV. Ein Blick über den Tellerrand zeigt, dass vergleichbare Anbieter in anderen Ländern dergleichen mit Aufnahmefunktionen und speziell auf die Set-Top-Box zugeschnittenen Menüoptionen verbinden. Auch würden uns Apple-TV-Bundle-Angebote, wie man sie beispielsweise aus Frankreich oder der Schweiz kennt, nicht überraschen. Salt bietet in der Schweiz beispielsweise ein speziell auf die Apple-Box zugeschnittenes IP-TV-Abo an, bei dem es Apple TV kostenlos als Zugabe gibt.