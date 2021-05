Zum Star-Wars-Tag: Ein Yoda-Ständer für den neuen Echo

Zwar gibt es auch hierzulande viele Star-Wars-Fans, ganz so intensiv wie in den Vereinigten Staaten wird der Kult um das inzwischen schon 43 Jahre alte Weltraum-Epos aber nicht gepflegt. Entsprechend deplatziert wirkt der neue „Made for Amazon“-Ständer für den jüngsten Echo Dot des Online-Händlers, über dessen Vorbestell-Möglichkeit auch hiesige Medienvertreter samt Sperrfrist und Vorlauf informiert wurden.

Der Yoda-Ständer ist nicht billig und kostet mit den aufgerufenen 24,95 Euro fast ein Drittel des Betrages, der für den Echo Dot der 4. Generation selbst hingeblättert werden muss. Zudem sollen die Kunststoff-Ohren sogar erst am 10. Juni erscheinen. Warum also wird das Plastik-Kostüm für Amazons smarten Lautsprecher schon heute angekündigt?

Ganz genau: Heute ist der 4. Mai. Ein Datum, das im englischen Sprachraum auch als „May the 4th“ bezeichnet werden kann und durch die auf der Hand liegende Assoziation zur Star-Wars-Catchphrase „May the Force be with you“ (zu Deutsch: „Möge die Macht mit Dir sein“) den heutigen Tag zum internationalen „Star Wars Day“ gekürt hat.

Ob man diesen jetzt zum Anlass nehmen sollte, seiner Echo-Kugel zwei grüne OtterBox-Ohren überzuziehen, überlassen wir eurer Bewertung. Doch auch Amazon selbst hat zur Feier des „Star Wars Day“ an den Alexa-Kapazitäten geschraubt.

„Alexa, sprich wie Yoda.“

So hat der Online-Händler, der Alexa als ausgesprochen großen Fan von Star Wars bezeichnet, mehrere neue Sprachkommandos freigeschaltet, auf die der Sprachdienst jetzt mit mehr oder weniger klugen Antworten reagieren kann. Zu den neuen Kommandos, die Besitzer von Alexa-Lautsprechern jetzt ausprobieren können, zählen: