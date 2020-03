Visionshot: Mac-App macht Screenshots durchsuchbar

Die frisch veröffentlichte Mac-Applikation Visionshot ist schnell beschrieben: Die App wartet in der Mac-Menüleiste auf von euch neu erstellte Bildschirmfotos und indexiert diese lokal auf eurer Maschine.

Habt ihr einen neuen Screenshot mit CMD+Shift+3, CMD+Shift+4 oder CMD+Shift+5 aufgenommen erkennt Visionshot im Bild befindlichen Text, bietet euch eine Suchleiste an, die alle vorhandenen Bildschirmfotos durchsucht und legt die Grafiken auf Wunsch auch in einem gesonderten Ordner ab, um euren Desktop so so aufgeräumt wie möglich zu lassen.

Auf unseren Mac hat die App keine Bildschirmfotos gefunden (ein nach Angaben des Entwicklers seltener Bug, der gerade berichtigt wird), entsprechend können wir noch keine Erfahrungswerte beisteuern.

Da Visionshot zum Marktstart aktuell jedoch zum „Zahl was du willst“-Preis angeboten wird und sich so auch risikolos für 0 Euro ausprobieren lässt, wollten wir die App jedoch zumindest auf euer Radar rücken. Seid zufrieden mit der App könnt ihr auch anschließend noch zahlen, was ihr für richtig erachtet.

Euch gefällt die Idee, Visionshot aber nicht? Dann schaut euch Screenotate an.

Visionshot: Demo-Video