Neue Mystery-Serie: AppleTV+ trailert „Home Before Dark“

Nachdem Apple erst letzte Woche auf den bevorstehenden Start der selbstproduzierten Mini-Serie „Defending Jacob“ aufmerksam gemacht hat – diese kommt am 24. April – trailert der Konzern aktuell seine neue Mystery-Serie „Home Before Dark“.

Diese wird am 3. April, also diesen Freitag debütieren und ihre Geschichte dann in 10 einstündigen Episoden erzählen. Bereits im Vorfeld der Premiere hat Apple der Serie zudem eine zweite Staffel zugesagt.

„Home Before Dark“ begleitet ein junges Mädchen, das von Brooklyn aus in eine kleine Stadt zieht. Dort versucht sie einen ungelösten Fall aufzudecken. Die dramatische Krimiserie wurde von der Berichterstattung der jungen, investigativen Journalistin Hilde Lysiak inspiriert.