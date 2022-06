VirtualBuddy: macOS 13 als virtuelle Maschine unter macOS 12

Dank der von Apple ganz offiziell in das Betriebssystem integrierten Unterstützung virtueller Maschinen lassen sich diese nun mit wenigen Mausklicks aufsetzen, VirtualBuddy versucht diesen Prozess noch weiter zu automatisieren. So kann VirtualBuddy nicht nur neue, virtuelle Maschinen erstellen, sondern kümmert sich auch um den Download der jeweils ausgewählten macOS-Installer und baut das neue System nach dem Aufsetzen der virtuellen Maschine direkt auf.

Ein privater Sandkasten, der genau so schnell wieder gelöscht wie neu eingerichtet ist und sich gerade während laufender Betaphasen als Testumgebung für eigene Softwareprojekte bezahlt machen kann. Vorbei sind die Tage, in denen Mac-Entwickler ihre Produktiv-System möglichst schnell auf die frischen Betas umstellen mussten, um die App-Entwicklung direkt auf den Vorabversionen des nächsten Mac-Betriebssystems vornehmen zu können.

Könnt ihr euch noch an VirtualOS erinnern? Die kostenfreie Mac-Applikation, die wir erst Mitte Mai vorgestellt haben, ist in der Lage eine virtuelle macOS-Installation binnen weniger Minuten zu installieren und versorgt euch so mit dem Vollzugriff auf ein sauberes System, das ihr zum Test von Software, zum Herumspielen mit Systemkomponenten und zur Ausführung möglicherweise schadhafter Anwendungen nutzen könnt.

Insert

You are going to send email to