Notch als AirDrop-Helfer: TopDrop-App jetzt verfügbar

Was wir in der vergangenen Woche noch als Konzept ohne Download-Möglichkeit vorgestellt haben lässt sich nun aus dem Mac App Store laden, starten und produktiv nutzen. Vielleicht erinnert ihr euch noch: Der Entwickler Ian Keen hatte überlegt, was sich mit dem Bildschirmausschnitt aktueller MacBooks noch alles anfangen lassen könnte und kam auf die Idee hier einen AirDop-Helfer abzulegen.

Got inspired to build a little airdrop helper app tonight. pic.twitter.com/ywzJzKR0O8 — Ian Keen (@IanKay) June 16, 2022

Per Abkürzung zum AirDrop-Transfer

Anwender die Dateien über Apples AirDrop-Protokoll an Familienmitglieder im Heimnetzwerk, an Freunde unterwegs oder an Kollegen im Büro durchreichen wollen, könnten sich so den Umweg über den Finder oder in das Kontextmenü von macOS sparen und würden die Dateien lediglich in den Bereich der Notch, also oben mittig in das Display ziehen und dort loslassen.

Eine gute Idee, deren Umsetzung den Namen TopDrop trägt und jetzt für 7 Euro zum Download im Mac App Store angeboten wird. Hat man die Anwendung geladen, lässt sich in deren Einstellungen festlegen, welche Aktion nach der Drag-and-Drop-Ablage einer oder mehrerer Dateien durchführen soll. So ist die TopDrop-App nicht nur in der Lage einen AirDrop-Transfer zu initiieren, sondern kann die empfangenen Dateien standardmäßig auch an Papierkorb, Nachrichten-App oder Mülleimer weitergeben.

Funktioniert auch ohne Notch

In den TopDrop-Einstellungen lässt sich zudem die Farbe des Ablagebereichs festlegen und auswählen, ob TopDrop zusammen mit den System starten soll oder nicht. Auf Macs ohne Notch, platziert sich der Helfer dennoch in der oberen Bildschirmmitte und funktioniert dort genau so wie auch auf den aktuellen MacBook-Modellen.

Entwickler Ian Keen hat angekündigt TopDrop weiterentwickeln und um zusätzliche Funktionen ergänzen zu wollen, bietet aber keine Roadmap der geplanten Funktionen an. Aktuell erledigt die App ihre Job wie versprochen. Zur Installation wird macOS 12.1 oder neuer vorausgesetzt.