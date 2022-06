Apple Europa: Erste Stores drängen wieder zur Maskennutzung

Laut den Auswertungen des Johns Hopkins Coronavirus Resource Center kommt Deutschland auf bislang 27,7 Millionen Coronavirus-Erkrankungen, unsere Nachbarn in Frankreich haben seit Beginn der Pandemie 30,7 Millionen Fälle gezählt. Während in Frankreich die Anzahl der Neuinfizierten binnen der letzten 28 Tage bei 1,04 Millionen lag, zählte Deutschland im gleichen Zeitraum 1,5 Millionen neuer Fälle.

Dies meldet das französische Apple-Portal MacGeneration unter Berufung auf eigene Quellen und verweist zudem auf eine seit mehreren Wochen anhaltende Zunahmen an neuen Corona-Fällen in Frankreich.

Apple reagiert in ersten europäischen Filialen auf die sogenannte Sommerwelle und ist in Frankreich nun wieder dazu übergegangen den Mitarbeitern das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes während der Schicht nicht mehr freizustellen. In Apples französischen Filialen herrscht jetzt wieder Maskenpflicht für die Belegschaft.

