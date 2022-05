virtualOS: In wenigen Minuten zum virtuellen Mac

Erst kürzlich wurde die ebenfalls auf die Virtualisierung unterschiedlicher Betriessysteme spezialisierte Mac-Applikation UTM überarbeitet. Diese steht inzwischen in Version 3.2.3 zum Download bereit und erlaubt ebenfalls das Aufsetzen und Konfigurieren von virtuellen Maschinen. Im Gegensatz zu virtualOS ist UTM zudem in der Lage mehrere virtuelle Maschinen gleichzeitig zu managen.

Während für die Erstellung virtueller Maschinen bislang vor allem Drittanbieter-Lösungen wie etwa Parallels Desktop eingesetzt wurden, lassen Apples Vorarbeiten nun auch die Nutzung einfacher Tools wie virtualOS zu. So hat Apple selbst mit der Einführung des sogenannten Virtualization-Frameworks mit macOS 11 die Basis-Komponenten für die Virtualisierung von macOS in seinem Desktop-Betriebssystem integriert.

Die Freeware-Anwendung, deren Quellcode sich in Gänze auf dem Code-Portal GitHub einsehen lässt , gestaltet diesen Prozess dabei so einfach wie möglich. Nach dem ersten Start lädt virtualOS automatisch eine Kopie des aktuellen macOS Betriebssystems (bzw. des offiziellen „Restore Images“) von Apples Servern und kümmert sich anschließend um das Aufsetzen des virtuellen Rechners. Konfiguriert wird dieser nach dem Download so wie jeder andere Mac auch, allerdings lässt virtualOS die Manipulation von CPU, Arbeitsspeicher und Bildschirmgröße zu.

