Vier HomePods: Surround-System rückt offenbar näher

Apples geplantes Surround-System mit vier HomePods nimmt weiter Form an. Neue Hinweise in audioOS 27.2 Beta 3 zeigen, dass Apple inzwischen auch die Einbindung in HomeKit und die Zusammenarbeit mit dem Apple TV vorbereitet. Damit geht die Entwicklung über die bislang entdeckten Klangprofile für vier Lautsprecher hinaus.

Schon im September hatten wir über entsprechende Vorbereitungen in audioOS 27 berichtet. Dort fanden sich Abstimmungen für vier HomePods mit festen Positionen vorne links, vorne rechts, hinten links und hinten rechts. Die Software sieht dafür unterschiedliche Klangprofile, Raumkalibrierung sowie eine getrennte Behandlung von Filmen, Musik und Systemtönen vor.

Gleichzeitig verdichten sich die Hinweise auf eine größere Überarbeitung von Apples Home-Angebot. Für Oktober stehen weitere neue Produkte im Raum, darunter auch der bereits länger erwartete Home Hub mit integriertem Display.

HomeKit erkennt den Surround-Verbund

Genau an dieser Stelle scheint Apple nun weiterzukommen. Laut dem Entwickler und Code-Analysten PDFU kann Siri in audioOS 27.2 Beta 3 erkennen, zu welchem Surround-System ein bestimmter Lautsprecher gehört. Eine im System hinterlegte Diagnosemeldung ordnet einen HomePod ausdrücklich einem Surround-Verbund zu.

Voraussetzung dafür ist eine entsprechende Schnittstelle innerhalb von HomeKit. Das ist ein wichtiger Unterschied zu den bisherigen Funden. Die im September entdeckten Dateien beschrieben vor allem die Audioverarbeitung. Nun tauchen Hinweise darauf auf, dass auch Apples Smart-Home-Infrastruktur die neue Lautsprechergruppe kennt und verwalten kann.

Für ein Vierer-Setup hatte Apple zuvor bereits Rollen für jeden einzelnen HomePod vorgesehen. Frontlautsprecher erhalten eine andere Abstimmung als die hinteren Geräte. Dazu kommen Funktionen für Laufzeitkorrektur, Bass-Management, Equalizer und automatische Kalibrierung. Getestet wurden sowohl vier aktuelle HomePods als auch eine Kombination aus zwei HomePods der zweiten Generation und bislang unveröffentlichter Lautsprecher-Hardware.

Siri-Anfragen wandern zum Apple TV

Eine weitere Änderung betrifft Siri. Ist ein HomePod Teil einer Heimkino-Gruppe mit einem geeigneten Apple TV, kann er Sprachbefehle über einen neuen Proxy-Mechanismus an die Set-Top-Box weiterreichen. Parallel existiert weiterhin ein älterer Weg, bei dem Mikrofon-Audio zum Apple TV übertragen wird. Welche Aufgaben Apple künftig auf welchem Gerät verarbeitet, lässt sich aus den Fundstellen noch nicht ableiten.

PDFU weist außerdem auf eine neue Lichtanimation hin, die abgewiesene Berührungen am HomePod signalisiert. Demonstriert wird dies für den Fall, dass Siri AI gerade eine Anfrage verarbeitet und Eingaben am Touchfeld nicht angenommen werden. Wann Apple diese Rückmeldung tatsächlich einsetzen will, bleibt offen.

Zusammen mit den bereits bekannten Vier-Lautsprecher-Profilen verdichten sich damit die Hinweise, dass Apple nicht nur an der Klangabstimmung arbeitet. In audioOS 27.2 entstehen nun offenbar auch jene Systemfunktionen, die einen solchen Surround-Verbund im Alltag überhaupt steuerbar machen.