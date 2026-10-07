audioOS 27.2 mit neuen Hinweisen
Vier HomePods: Surround-System rückt offenbar näher
Apples geplantes Surround-System mit vier HomePods nimmt weiter Form an. Neue Hinweise in audioOS 27.2 Beta 3 zeigen, dass Apple inzwischen auch die Einbindung in HomeKit und die Zusammenarbeit mit dem Apple TV vorbereitet. Damit geht die Entwicklung über die bislang entdeckten Klangprofile für vier Lautsprecher hinaus.
Schon im September hatten wir über entsprechende Vorbereitungen in audioOS 27 berichtet. Dort fanden sich Abstimmungen für vier HomePods mit festen Positionen vorne links, vorne rechts, hinten links und hinten rechts. Die Software sieht dafür unterschiedliche Klangprofile, Raumkalibrierung sowie eine getrennte Behandlung von Filmen, Musik und Systemtönen vor.
Gleichzeitig verdichten sich die Hinweise auf eine größere Überarbeitung von Apples Home-Angebot. Für Oktober stehen weitere neue Produkte im Raum, darunter auch der bereits länger erwartete Home Hub mit integriertem Display.
HomeKit erkennt den Surround-Verbund
Genau an dieser Stelle scheint Apple nun weiterzukommen. Laut dem Entwickler und Code-Analysten PDFU kann Siri in audioOS 27.2 Beta 3 erkennen, zu welchem Surround-System ein bestimmter Lautsprecher gehört. Eine im System hinterlegte Diagnosemeldung ordnet einen HomePod ausdrücklich einem Surround-Verbund zu.
Voraussetzung dafür ist eine entsprechende Schnittstelle innerhalb von HomeKit. Das ist ein wichtiger Unterschied zu den bisherigen Funden. Die im September entdeckten Dateien beschrieben vor allem die Audioverarbeitung. Nun tauchen Hinweise darauf auf, dass auch Apples Smart-Home-Infrastruktur die neue Lautsprechergruppe kennt und verwalten kann.
Für ein Vierer-Setup hatte Apple zuvor bereits Rollen für jeden einzelnen HomePod vorgesehen. Frontlautsprecher erhalten eine andere Abstimmung als die hinteren Geräte. Dazu kommen Funktionen für Laufzeitkorrektur, Bass-Management, Equalizer und automatische Kalibrierung. Getestet wurden sowohl vier aktuelle HomePods als auch eine Kombination aus zwei HomePods der zweiten Generation und bislang unveröffentlichter Lautsprecher-Hardware.
Siri-Anfragen wandern zum Apple TV
Eine weitere Änderung betrifft Siri. Ist ein HomePod Teil einer Heimkino-Gruppe mit einem geeigneten Apple TV, kann er Sprachbefehle über einen neuen Proxy-Mechanismus an die Set-Top-Box weiterreichen. Parallel existiert weiterhin ein älterer Weg, bei dem Mikrofon-Audio zum Apple TV übertragen wird. Welche Aufgaben Apple künftig auf welchem Gerät verarbeitet, lässt sich aus den Fundstellen noch nicht ableiten.
PDFU weist außerdem auf eine neue Lichtanimation hin, die abgewiesene Berührungen am HomePod signalisiert. Demonstriert wird dies für den Fall, dass Siri AI gerade eine Anfrage verarbeitet und Eingaben am Touchfeld nicht angenommen werden. Wann Apple diese Rückmeldung tatsächlich einsetzen will, bleibt offen.
Zusammen mit den bereits bekannten Vier-Lautsprecher-Profilen verdichten sich damit die Hinweise, dass Apple nicht nur an der Klangabstimmung arbeitet. In audioOS 27.2 entstehen nun offenbar auch jene Systemfunktionen, die einen solchen Surround-Verbund im Alltag überhaupt steuerbar machen.
Da bin ich mal gespannt ob die nächste HomePod Generation das dann besser kann damit das mit vier Stück funktioniert. Habe leider schon nicht gerade selten Tonstörungen bei zwei HomePods. Meist funktioniert es aber je nach Quelle und Format gibt es immer kleine Aussetzer …
Da Würdelosigkeit ggf die Elan Verbindung checken. Nutze die HomePods als tv Lautsprecher in 2 Räumen und die HomePod minis ebenfalls als Stereo Lautsprecher in 2 anderen. Außer das Siri zu blöd ist befehle zu verstehen, klappt der Ton problemlos. Sogar über earc mit meiner ps5 und Xbox. Ohne Aussetzer.
Warum eigentlich nur vier? Der center kanal ist doch meist das wichtigste um im film was zu verstehen
Ohne Soundbar in der Mitte leider immer nur nen Hobby
Es gibt immer noch das Problem, dass die Homepods spontan anfangen, Musik zu spielen. Zu jeder Uhrzeit. Apples Bedienungshilfen für körperliche Einschränkungen helfen zwar etwas, dieses als ‚Ghost Touches‘ bekannte Problem abzumildern, aber es besteht immer noch. Es sollte Software-seitig die Option eingeführt werden, das Touchfeld komplett zu dealtivieren.
Software-seitig wäre das super, da hast du recht. Bei mir hat einer von 5 Homepods das Problem. Für mich war die Lösung dann Homepod öffnen und Touchfeld abklemmen. Ich habe die Touch Bedienung sowieso nie genutzt. Aber das ist halt auch nicht für jeden eine Option.
Hmmm, in Zeiten, in denen selbst Apple nahezu jede Eigenproduktion in Dolby Atmos bereitstellt, das eigene Soundsystem mit „nur“ 4 Lautsprechern auszustatten, ist meiner Meinung nach, der Zeit etwas hinterher.
Es sei denn, es kommen in naher Zukunft weitere Ergänzungen hinzu.