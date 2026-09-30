Apple Home Hub: Smart-Display erinnert an den iMac G4

Apples seit Jahren erwarteter Einstieg in die Welt der Smart-Home-Displays wird offenbar deutlich nostalgischer als gedacht. Der neue Home Hub soll in seiner Tischversion optisch an den legendären iMac G4 aus dem Jahr 2002 erinnern. Bloomberg nennt inzwischen zudem einen konkreten Termin: Am 13. Oktober soll Apple die neue Gerätekategorie gemeinsam mit einem neuen HomePod mini und Apple TV vorstellen.

Über den erwarteten Home Hub hatten wir zuletzt ausführlicher berichtet. Neu sind jetzt vor allem Details zum Design. Das Gerät soll einen annähernd quadratischen Bildschirm mit rund sechs Zoll Diagonale besitzen, ungefähr so dick wie ein iPhone sein und von einem schwarzen Rahmen eingefasst werden.

Sechs Zoll auf rundem Lautsprecherfuß

Die Tischversion sitzt dem Bericht zufolge auf einem runden Metallfuß, in dem Lautsprecher und Mikrofone untergebracht sind. Ein polierter Metallarm verbindet Bildschirm und Basis und erlaubt es, die Anzeige nach vorne oder hinten zu neigen. Genau diese Kombination aus Display, Metallarm und rundem Sockel soll an den iMac G4 erinnern.

Einen integrierten Akku gibt es offenbar nicht. Der Home Hub benötigt dauerhaft Strom und wird über USB-C versorgt. Klassische Ein-/Aus- oder Lautstärketasten fehlen. Eine Frontkamera übernimmt FaceTime-Anrufe und soll gleichzeitig erkennen können, welche Person sich dem Display nähert. Anschließend werden persönliche Inhalte, Widgets und Antworten entsprechend angepasst.

Zweite Version kommt an die Wand

Apple plant zudem eine zweite Ausführung zur Wandmontage. Hier sitzt unter dem Display lediglich eine flache Basis mit Lautsprechern und Mikrofonen. Auch diese Variante benötigt eine permanente Stromversorgung. Hinweise auf beide Versionen waren bereits zuvor in Apples Systemsoftware aufgetaucht.

Die Oberfläche soll Elemente von Apple Watch, Apple TV und iPad verbinden. Kalender, Nachrichten, Fotos, FaceTime, Erinnerungen, Musik und Podcasts gehören zu den vorgesehenen Anwendungen. Im Ruhezustand stehen Uhren, Fotos und Widgets im Mittelpunkt – ähnlich dem erweiterten StandBy-Modus des iPhone Duo.

HomePod mini und Apple TV ebenfalls erwartet

Parallel sollen am 13. Oktober auch ein neuer HomePod mini und ein überarbeitetes Apple TV erscheinen. Beide Geräte behalten voraussichtlich ihr bisheriges Design, bekommen aber schnellere Prozessoren für Siri AI. Beim HomePod mini sind zudem neue beziehungsweise überarbeitete Farben im Gespräch, darunter Grün und Pink. Erste Produktbilder der kommenden Generation waren bereits am Wochenende aufgetaucht.

Ob Apple für den 13. Oktober ein eigenes Video-Event plant oder die Neuheiten lediglich per Pressemitteilung vorstellt, ist bislang offen.