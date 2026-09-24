Apple plant offenbar größere Home-Offensive für Oktober

Bei Apples Home-Angebot deutet inzwischen vieles auf einen größeren Neustart hin. Im aktuellen HomePod-Betriebssystem finden sich nicht nur Vorbereitungen für die neue Siri-KI, sondern auch Hinweise auf bislang unbekannte Lautsprecher-Hardware. Zusammen mit einem neuen Apple TV und dem bereits länger erwarteten Home Hub könnten schon im Oktober mehrere neue Geräte erscheinen.

Siri AI steckt schon im HomePod-System

Den jüngsten Hinweis liefert der Entwickler und Code-Analyst pdfu. HomePod Software 27 enthält demnach bereits „Linwood“, Apples technische Grundlage für Siri AI. Selbst die neue visuelle Darstellung ist vorbereitet: Die Statusanzeige des HomePod verwendet Weiß, Blau und Orange und orientiert sich damit an Siri AI auf anderen Apple-Geräten.

Aktiv ist die neue Sprachassistenz auf den aktuellen HomePods allerdings nicht. Das spricht dafür, dass Apple leistungsfähigere Hardware voraussetzt. Einen neuen HomePod mini und Apple TV erwarten wir bereits seit Monaten. Beim HomePod mini ist ein neuer Prozessor der S9-Generation oder neuer im Gespräch, hinzu kommen Apples N1-Funkchip, Wi-Fi 7 und eine überarbeitete Ultra-Wideband-Anbindung.

Get ready for Siri AI on HomePod. audioOS 27 includes Linwood, the system behind Siri AI, plus a new look and sound for Siri on HomePod. May require new hardware. The new status lights emphasize white, blue and orange, matching Siri AI’s palette on other devices. 🔊 Sound on https://t.co/jZKzLx946y — pdfu (@itspdfu) September 23, 2026

Vier HomePods und unbekannte Hardware

Noch interessanter sind die Audiofunktionen, die Apple derzeit testet. In audioOS 27 finden sich Abstimmungsdateien für ein System aus vier HomePods mit zwei Front- und zwei Rear-Lautsprechern. Vorgesehen sind unter anderem automatische Raumkalibrierung, Laufzeitanpassung, Bass-Management und unterschiedliche Aufbereitungen für Filme und Musik.

In einem der Profile kombiniert Apple zwei aktuelle HomePods mit zwei Lautsprechern der bislang unbekannten Hardware-Familie „AID12007“. Die Kennung lässt sich keinem derzeit erhältlichen HomePod zuordnen und könnte auf einen neuen großen HomePod oder den kommenden HomePod mini verweisen.

Auch tvOS 27.2 lässt inzwischen vier HomePods gleichzeitig mit einem Apple TV verbinden. Ein fertiges Surround-System ist das allerdings noch nicht: Front- und Rear-Rollen können derzeit nicht festgelegt werden, alle vier Lautsprecher geben weitgehend dasselbe Signal wieder. Die tiefer im System vorhandenen Surround-Abstimmungen zeigen aber, wohin Apple offenbar will.

homeOS für die neue Zentrale

Parallel steht eine komplett neue Produktkategorie vor dem Start. Der noch nicht angekündigte Home Hub soll einen rund sieben Zoll großen Bildschirm mit einem HomePod-artigen Lautsprecher verbinden. Bloomberg zufolge arbeitet Apple dafür sogar an einem neuen Betriebssystem, das intern als „Charismatic“ entwickelt wird und möglicherweise den Namen „homeOS“ erhält.

Die Oberfläche soll Elemente aus iOS, tvOS und watchOS kombinieren, mehrere Nutzer per Gesichtserkennung unterscheiden und Siri AI ins Zentrum stellen. Kalender, Notizen, Erinnerungen, Musik, FaceTime und die Steuerung des Smart Homes sollen direkt verfügbar sein.

Damit verdichten sich die Hinweise auf einen ungewöhnlich großen Umbau im Wohnzimmer. Erwartet werden aktuell ein neuer HomePod mini, ein neues Apple TV und der Home Hub. Ob Apple gleichzeitig auch einen neuen großen HomePod vorstellt, bleibt offen – die bislang unbekannte Audio-Hardware macht zumindest neugierig.