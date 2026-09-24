Siri AI, neue HomePods und Surround
Apple plant offenbar größere Home-Offensive für Oktober
Bei Apples Home-Angebot deutet inzwischen vieles auf einen größeren Neustart hin. Im aktuellen HomePod-Betriebssystem finden sich nicht nur Vorbereitungen für die neue Siri-KI, sondern auch Hinweise auf bislang unbekannte Lautsprecher-Hardware. Zusammen mit einem neuen Apple TV und dem bereits länger erwarteten Home Hub könnten schon im Oktober mehrere neue Geräte erscheinen.
Siri AI steckt schon im HomePod-System
Den jüngsten Hinweis liefert der Entwickler und Code-Analyst pdfu. HomePod Software 27 enthält demnach bereits „Linwood“, Apples technische Grundlage für Siri AI. Selbst die neue visuelle Darstellung ist vorbereitet: Die Statusanzeige des HomePod verwendet Weiß, Blau und Orange und orientiert sich damit an Siri AI auf anderen Apple-Geräten.
Aktiv ist die neue Sprachassistenz auf den aktuellen HomePods allerdings nicht. Das spricht dafür, dass Apple leistungsfähigere Hardware voraussetzt. Einen neuen HomePod mini und Apple TV erwarten wir bereits seit Monaten. Beim HomePod mini ist ein neuer Prozessor der S9-Generation oder neuer im Gespräch, hinzu kommen Apples N1-Funkchip, Wi-Fi 7 und eine überarbeitete Ultra-Wideband-Anbindung.
Get ready for Siri AI on HomePod.
audioOS 27 includes Linwood, the system behind Siri AI, plus a new look and sound for Siri on HomePod. May require new hardware.
The new status lights emphasize white, blue and orange, matching Siri AI’s palette on other devices.
🔊 Sound on https://t.co/jZKzLx946y
— pdfu (@itspdfu) September 23, 2026
Vier HomePods und unbekannte Hardware
Noch interessanter sind die Audiofunktionen, die Apple derzeit testet. In audioOS 27 finden sich Abstimmungsdateien für ein System aus vier HomePods mit zwei Front- und zwei Rear-Lautsprechern. Vorgesehen sind unter anderem automatische Raumkalibrierung, Laufzeitanpassung, Bass-Management und unterschiedliche Aufbereitungen für Filme und Musik.
In einem der Profile kombiniert Apple zwei aktuelle HomePods mit zwei Lautsprechern der bislang unbekannten Hardware-Familie „AID12007“. Die Kennung lässt sich keinem derzeit erhältlichen HomePod zuordnen und könnte auf einen neuen großen HomePod oder den kommenden HomePod mini verweisen.
Auch tvOS 27.2 lässt inzwischen vier HomePods gleichzeitig mit einem Apple TV verbinden. Ein fertiges Surround-System ist das allerdings noch nicht: Front- und Rear-Rollen können derzeit nicht festgelegt werden, alle vier Lautsprecher geben weitgehend dasselbe Signal wieder. Die tiefer im System vorhandenen Surround-Abstimmungen zeigen aber, wohin Apple offenbar will.
homeOS für die neue Zentrale
Parallel steht eine komplett neue Produktkategorie vor dem Start. Der noch nicht angekündigte Home Hub soll einen rund sieben Zoll großen Bildschirm mit einem HomePod-artigen Lautsprecher verbinden. Bloomberg zufolge arbeitet Apple dafür sogar an einem neuen Betriebssystem, das intern als „Charismatic“ entwickelt wird und möglicherweise den Namen „homeOS“ erhält.
Die Oberfläche soll Elemente aus iOS, tvOS und watchOS kombinieren, mehrere Nutzer per Gesichtserkennung unterscheiden und Siri AI ins Zentrum stellen. Kalender, Notizen, Erinnerungen, Musik, FaceTime und die Steuerung des Smart Homes sollen direkt verfügbar sein.
Damit verdichten sich die Hinweise auf einen ungewöhnlich großen Umbau im Wohnzimmer. Erwartet werden aktuell ein neuer HomePod mini, ein neues Apple TV und der Home Hub. Ob Apple gleichzeitig auch einen neuen großen HomePod vorstellt, bleibt offen – die bislang unbekannte Audio-Hardware macht zumindest neugierig.
Surround endlich!!!!
YUHU! Endlich wieder vier neue HomePods kaufen! Macht ja dann nur 1.600 Euro! Du glaubst ja wohl nicht, dass das mit den alten funktionieren wird.
Also mir reicht der Sound meiner zwei HomePods vollkommen aus die als Standard Lautsprecher für mein Apple TV fungieren
Oh ja… natürlich nur mit neuen Homepods, die alten werden das sicherlich nicht unterstützen. Auch der Preis wird dann sicherlich angehoben, ein Homepod wird dann doch mindestens 499€ kosten. Also 2000€ für Homepod-Surround der mit nichts ausser iOS, Apple TV und Mac kompatibel sein wird.
Streng genommen muss doch nur die Zentrale (z. B. Der Apple TV) 4 HomePods unterstützen, die ja selbst nur Empfänger des Audiosignals sind.
Es wäre also denkbar, dass man bestehende Hardware weiter nutzen kann.
Ansonsten stelle ich mir die alten HomePods aber auch gerne in die Räume, die sonst noch keinen Lautsprecher haben.
Abwarten. Ich glaube das erst, wenn ich die entsprechenden Produkte bzw. Funktionen tatsächlich sehe.
Apple, das Apple TV (& Co.) sowie „kinofähiges“ Audio wurden in der Gerüchteküche schließlich schon weit mehr als einmal vorhergesagt. Von Codeschnipseln über Hinweise in Apples eigener Dokumentation, die das von vielen lang ersehnte Lossless-/Bitstream-Audio vermeintlich schon „bewiesen“ haben, bis hin zu neuen Surround-Funktionen war eigentlich alles dabei.
Bewahrheitet hat sich davon bislang leider wenig bis gar nichts.
Für mich bleibt daher der Eindruck, dass gerade Apple – ein Unternehmen, das sich lange mit „We love music“ und dem Selbstverständnis als Audio-Company geschmückt hat – Entwicklungen im Audiobereich eher stiefmütterlich behandelt.
Hope for the better :)
We love music kommt aus einer Zeit wo Apple viel Geld mit den iPods verdient hat. Vor dem iPod war wenig davon zusehen und aktuell auch nicht mehr. War also eher Marketing als Apples „DNA“…
Solange Apple in der EU die AI Funktionen zurückhält, gibt es keinen Grund Hardware zu kaufen,,, welche im Preis massiv steigen wird.
+1
Genau deswegen habe ich mit den AppleTV 4K 3. Gen. Jetzt gekauft! Der neue ATV (wenn überhaupt einer kommt…) wir deutlich teurer werden und dieses ganze AI Zeug nutze ich eh nicht… ich spreche nicht mal mit der Fernbedienung :)
Ich hoffe mal, das unsere ganzen HomePods dann trotzdemmweiterhin funktionieren. Denn die jetzt alle auszutauschen, macht wahrscheinlich keinen Sinn.
Die werden alle weiter funktionieren . Neue Funktionen sind dann das Verkaufsargument für neue Hardware.
Toll, alle neuen Home-Features nehme ich gerne an.
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Meine Nr. 1 wäre endlich Tür aufschließen, abschließen und öffnen, also Falle ziehen.
Das ist bis heute bei Apple Home die größte Limitation.
Nicht irgendwelche Krücken von Herstellern aufschließen und direkt Falle ziehen.
Getrennt, da es so so für Szenen verwendet werden kann, wie zum Beispiel morgens 7 Uhr die Tür aufschließen, ohne sie zu öffnen.
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Bis heute gibt es kein Voice ID, obwohl Apple die Stimmen klar erkennen kann und somit die persönlichen Anfragen erlaubt oder ablehnt.
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Bei persönlichen Anfragen bräuchte es endlich eine Synchronisation zwischen den Geräten.
Wenn ich einem HomePod einen Timer befehle und mich sann aber im Westflügel des Anwesens befinde bekomme ich davon nichts mit.
Ich würde erwarten, dass meine Watch oder iPhone mir Bescheid gibt.
Schließlich weiß der HomePod, dass ich einfach in den Raum gesagt habe ‚Siri, Timer 30 Minuten‘.
Der HomePod hat ja gegenüber watch und iPhone Vorfahrt bei Siri-Befehlen.
Gleiches bei Weckern etc.
Kommt dein Butler nicht in den Westflügel wenn im Ostflügel der Timer abgelaufen ist und gibt dir Bescheid? ;-)
Solange Apple es nicht schafft oder schaffen will, aus GhostPods vernünftig funktionierende HomePods zu machen, sehe ich keinen Sinn darin, sich gleich vier davon hinzustellen.
Einer meiner HomePods machte sich dauernd selbstständig, das alte Thema halt. Jetzt wird er nachts vom Strom genommen und erst wieder eingesteckt, wenn man ihn braucht. Seit dem ist hier Ruhe.
Siri ist auch deaktiviert, mischt sich jetzt auch nicht mehr ungefragt ein.
Schade eigentlich. Was ist aus Apple geworden?
Es würde mich mal interessieren wie solch unterschiedliche User-Erfahrungen zu Stande kommen. Ich hab seit dem ersten HomePod alle Modelle . 2 der ersten Generation , 2 der aktuellen Generation und 4 kleine. Genau einer der ersten Generation ist seit einem Jahr kaputt. Alle laufen synchron und an irgendwelche größeren Ausfälle kann ich mich nicht erinnern. Ich würde mal vermuten die größten Probleme macht die Software , wo ist der entscheidende Punkt das es bei einem funktioniert und beim anderen gibt es diese Probleme?
Das würde mich auch mal interessieren. Der spinnende HomePod ist niemals am Touchpad berührt worden und trotzdem macht er sich nachts mit dem anderen selbstständig, oder Siri wollte mir dauernd Musik bescheren. Viele Leute schrieben, dass sie das Flachkabel vom Touchpad abgetrennt haben und danach war Ruhe. Ich hab den Trick mit dem Strom rausgefunden. Ist einfacher…
Wenn wir es grad von Wünschen haben, ich fände es genial, wenn HomePods für AirPods als Verstärker dienen könnten. Abends höre ich oft Musik oder telefoniere mit meinen AirPods. Dabei muss ich immer darauf achten, dass mein iPhone nicht zu weit weg liegt. Viel praktischer wäre es, wenn das Signal per WLAN an den nächstgelegenen HomePod geht und dieser es dann per Bluetooth an die AirPods weitergibt. So hätte ich im ganzen Haus Empfang. Das gleiche mit dem AppleTV und kurz in die Küche gehen für Snacks wenn man nicht pausieren will/kann und mit den AirPods am hören ist.
Rich people problems. Glückwunsch zur Villa, aber dann kauf dir doch ne Ape Watch?!
Dann aber auch direkt neue, große HomePods, bitte.
Bin auf das Display gespannt