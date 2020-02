Unter iPadOS 13 Video-Tipp: iPad Multitasking – Everything You Need To Know

Artikel auf Facebook teilen. Artikel auf Twitter teilen. Der zehnte Geburtstag des iPad wurde Ende Januar vor allem von kritischen Stimmen begleitet. Apples Tablet, so der webweite Tenor, verschenkt nicht zuletzt wegen der komplizierten Multitasking-Steuerung, jede Menge Potenzial. Kritisiert wurden die nahezu vollständig versteckten Gesten zur gleichzeitigen Nutzung mehrerer Apps. Auch langjährige Anwender haben noch immer Probleme mit dem Einsatz der Slide Over-Funktion und dem Starten bzw. Verlassen des Split Views. Nun mehren sich die produktiven Auseinandersetzungen mit dem Thema. Nachdem die Gestalterin Silvia Gatta bereits hier den Ausbau der Kontextmenüs für den einfacheren Zugriff auf die Multitasking-Funktionen vorschlug, tritt Christopher Lawley jetzt mit einem Video an, das Einsteiger und Profis noch mal an Apples grundlegende Multitasking-Konzepte erinnern soll. Englischsprachige sechs Minuten, die wir den iPad-Nutzern unter euch ans Herz legen möchten.