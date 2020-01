Apple-Kritik: „iPad verschenkt jede Menge Potenzial“

Mit seinem Artikel „The iPad Awkwardly Turns 10“ macht der Entwickler und Apple-Blogger John Gruber einen guten Punkt. Das iPad ist zehn Jahre nach seiner Vorstellung durch Steve Jobs weiterhin ein erstklassiges Tablet, konnte die digitale Welt aber nicht annähernd in der Form umkrempeln, wie dies der Mac oder das iPhone innerhalb ihrer ersten zehn Jahre taten.

Steve Jobs hat das iPad damals als Gerät präsentiert, das die Lücke zwischen Telefon und Computer bestmöglich füllen soll. Diese Aufgabe erfüllt das iPad wohl auch für die meisten seiner Käufer bis heute hervorragend, allerdings dürften diese das Gerät zu großen Teilen in ähnlicher Form nutzen, wie Jobs dies im Januar 2010 bereits tat: Bequem im Sessel oder auf dem Sofa sitzend schlägt das Tablet jede Konkurrenz – immer dann, wenn der Smartphone-Bildschirm ist zu klein und das Notebook zu wenig komfortabel ist. Selbst die damals von Jobs präsentierten Anwendungen (Spiele natürlich ausgenommen) dürften die iPad-Nutzung bis heute dominieren: Webbrowser, E-Mail und vielleicht das Lesen von Büchern und Magazinen oder das Betrachen von Fotos.

Die Zahl jener Nutzer, die das iPad tatsächlich als Hauptarbeitsgerät und Computer-Ersatz verwenden, dürfte dagegen im unteren Prozentbereich liegen. Wenngleich die Hardware der aktuellen Modelle hierfür mehr als ausreichend Leistung zu bieten hätte. Doch das Tablet kämpft wenn es um produktive Nutzung geht bis heute mit massiven Einschränkungen im Bedienkomfort. Apple hat zwar in den letzten Jahren versucht, iOS bzw. mittlerweile iPadOS entsprechend zu erweitern, doch wird ein Großteil der Funktionen nicht angenommen.

Gruber bezeichnet Apples Multitasking-Ansatz nachvollziehbar als Weg in die Sackgasse. Während sich das Öffnen einer einzelnen App durch Antippen eines Symbols jedem Kind erschließt, ist es in keiner Weise intuitiv, ja nur schwer lernbar, wie man auf dem iPad mit mehreren gleichzeitig geöffneten Apps arbeiten soll. Da helfen auch all die immer wieder aufs Neue von Apple veröffentlichten Anleitungen und Videos nichts.

„iPad mit 10 Jahren als große Enttäuschung“