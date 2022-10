Video-Empfehlung: Die Hackerin Lilith Wittmann im Gespräch

Der Mitschnitt des 70 Minuten langen Dialoges zwischen Lilith Wittmann und dem Moderator und Journalisten Björn Springorum steht inzwischen sowohl als MP3-Mitschnitt als auch bei YouTube zum Anhören und Nachschauen bereit und versorgt euch mit einer unprätentiösen aber substanziellen Unterhaltung, die sich an alle Interessierten richtet, die ein grundsätzliches Interesse an Wittmann Arbeit mitbringen.

Eine spannende Biografie, die uns zu dem Gesprächsformat „Haecksen im Metaversum“ bringt, bei dem Wittmann kürzlich im Rahmen der Code Week Baden-Württemberg in der Stuttgarter Stadtbibliothek am Mailänder Platz zu Gast war .

Unter Zuhilfenahme eines Apple AirTags deckte Wittmann im März eigentlich geheime Standorte deutscher Nachrichtendienste auf. Im Herbst des vergangenen Jahres rasselte die Hackerin mit der CDU zusammen, die nach Hinwiesen auf gravierende Fehler in den eigenen iPhone-Applikationen nicht etwa den Blumenlieferdienst und eine Schachtel Merci-Schokolade, sondern die hauseigenen Rechtsabteilung in die Spur schickte.

Die Netzaktivistin, Hackerin und Mitbegründerin des auf IT-Sicherheit spezialisierten Kollektives „ Zerforschung „, Lilith Wittmann, hat sich in den zurückliegenden Monaten und Jahren mit mehreren teils spektakulären Aktionen einen Namen in der Security-Szene und im Kreis der technisch interessierten Netzteilnehmer gemacht.

Insert

You are going to send email to