Video Converter: Einfache Mac-App ändert Formate

Damit ist der Video Converter in seinen Einsatzmöglichkeiten zwar sehr beschränkt, überwältigt Neueinsteiger, die eine Videodatei in eine applefreundliches Format überführen wollen aber auch nicht, sondern hilft diesen schnell dabei, genau den Dateityp zu erstellen, der für die Weiterleitung des Clips benötigt wird.

Hat man die Anwendung mit einem Quellvideo gefüttert, muss nur noch gewählt werden, in welches Zielformat dieses überführt werden soll. Wer etwa eine vom iPhone erstellte .MOV-Datei aus seine iCloud-Fotomediathek wählt, der hat die Möglichkeit diese mit dem Video Converter als MKV, MP4, M4V, WEBM oder AVI-Datei ausgeben zu lassen. Die Anwendung bietet dabei lediglich die Zielformate an und gestattet, anders als etwa Permute , keine Beeinflussung von Größe, Bildqualität, Bit- und Framerate.

Der kostenfrei im Mac App Store erhältliche Video Converter ist ein Angebot an Mac-Anwender, die ihre Alltagswerkzeuge gerne so schlicht und so einfach wie möglich haben möchten.

