Google Fotos: Nutzer sichten Artefakte und defekte Bilddateien

Der am Wochenende bei Google Photos Help neu eröffnete Diskussionsstrang „Corrupted Photos“ zählt inzwischen über 20 Antworten und zahlreiche Bildschirmfotos, von Anwendern mit identischen Problemen. Während erste Nutzer berichten, dass die Neuinstallation der offiziellen Google-Photos-App für Abhilfe bei der Darstellung gesorgt hat, werden andere auch in der Web-Oberfläche des Dienstes mit der defekten Fotoanzeige konfrontiert, die so leider auch keine schnellen Diashows mehr zulässt.

Hier lassen sich digitale Artefakte erkennen, die häufig an Haarrisse erinnern und sich an Kontrastgrenzen durch ansonsten Fehlerfreie Aufnahmen zu ziehen scheinen.

