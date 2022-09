Nächster „Prime Day“ am 11. Oktober: Vorab-Angebote bereits gestartet

Ähnlich wie beim Prime Day im Juli wird es auch an den beiden Aktionstagen in zwei Wochen wieder exklusive Angebote für Prime-Abonnenten geben. Darunter ebenso Geräte von Amazon selbst, wie auch neue Aktionsangebote von Händlern und Herstellern quer durch das bei Amazon erhältliche Produktangebot.

Insert

You are going to send email to