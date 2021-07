Telekom: MagentaTV und Apple TV von heute an im Paket

Die Telekom bietet Apple TV zusammen mit ihren Streaming-Angebot MagentaTV wahlweise zu Kauf für 199 Euro oder mit monatlichen Gebühren in Höhe von 10 Euro zur Miete an.

Die Telekom startet mit dem Vertrieb von MagentaTV im Paket mit Apple TV 4K . Wie in der vergangenen Woche angekündigt, nimmt der Anbieter die neue Buchungsoption von heute an in sein Angebot auf. Die Besonderheit dabei: Die Telekom legt Apple TV eine eigene, mit zusätzlichen Funktionen ausgestattete Fernbedienung bei.

