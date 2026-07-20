Versteckte Siri-Oberfläche in macOS 27 entdeckt

Ein Nutzer des Community-Forums Reddit hat in der aktuellen Testversion von macOS 27 eine bislang verborgene Bedienoberfläche für Siri AI entdeckt. Das kompakte Menü erscheint beim Markieren von Text oder während einer Texteingabe. Nach der Aktivierung wird neben ausgewähltem Text ein kleines schwebendes Symbol angezeigt.

Bewegt man den Mauszeiger darüber, öffnet sich ein Menü mit Schreibwerkzeugen und passenden Aktionen. Welche Befehle angeboten werden, hängt vom Inhalt der Markierung ab. Allerdings hat Apple hat die Funktion in der dritten Entwickler-Beta beziehungsweise in der ersten öffentlichen Beta standardmäßig deaktiviert.

Aktionen richten sich nach dem ausgewählten Inhalt

Das Menü kann Texte umformulieren, korrigieren, zusammenfassen oder auf ihre Wirkung prüfen. Außerdem lässt sich Siri mit einer gezielten Bearbeitung beauftragen. Bei geeigneten Inhalten erscheinen weitere Möglichkeiten. Kontaktdaten können ins Adressbuch übernommen, Nachrichten und E Mails vorbereitet oder Termine im Kalender angelegt werden. Für Ortsangaben ist eine Weitergabe an Apple Karten vorgesehen. Auch Flugnummern und Paketinformationen soll das System erkennen und zur Nachverfolgung anbieten.

Soabld Text markiert wird bietet Siri AI Aktionen und Hilfestellungen an

Die Oberfläche deutet darauf hin, dass Apple Siri enger in alltägliche Arbeitsschritte auf dem Mac einbinden will. Nutzer müssten dafür nicht erst die eigenständige Siri-App öffnen. Stattdessen würden Funktionen dort angeboten, wo gerade Text bearbeitet oder gelesen wird. Siri AI soll zudem Informationen aus verschiedenen Apps zusammenführen und Aktionen über Anwendungsgrenzen hinweg ausführen. Erste Funktionen lassen sich unter macOS 27 auch in Deutschland bereits testen, allerdings weiterhin nur mit englischer Systemsprache.

Aktivierung über einen Terminal-Befehl

Interessierte Betatester können das versteckte Menü (auf eigenes Risiko) mit folgendem Terminalbefehl einschalten:

sudo mkdir -p /Library/Preferences/FeatureFlags/Domain && \ sudo defaults write /Library/Preferences/FeatureFlags/Domain/WritingTools LightweightUI_macOS -dict Enabled -bool true

Nach einem Neustart sollte die Oberfläche verfügbar sein. Der Schalter gehört jedoch zu Apples internen Funktionseinstellungen. Mehrere Befehle reagieren derzeit nicht oder liefern unzuverlässige Ergebnisse. Dies betrifft auch Teile der Schreibwerkzeuge. Ob Apple die Oberfläche bis zur Veröffentlichung im Herbst fertigstellt oder überhaupt regulär freigibt, ist offen.

Zum Abschalten dient der der folgende Terminal-Befehl. Auch danach ist ein Neustart erforderlich:

sudo defaults write /Library/Preferences/FeatureFlags/Domain/WritingTools LightweightUI_macOS -dict Enabled -bool false

Bereits im Juni hatten Entwickler einen vergleichbaren internen Schalter gefunden, mit dem sich die Warteliste für Siri AI unter macOS 27 umgehen ließ.