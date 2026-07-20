USB-C-Kabel von Ugreen: Mit Leistungsanzeige oder vollmagnetisch

Wer iPhone, iPad oder MacBook über USB-C lädt, kann häufig dasselbe Kabel für mehrere Geräte verwenden. Ugreen bietet derzeit zwei Modelle für Leistungen von bis zu 240 Watt zu reduzierten Preisen an. Das vollmagnetische Kabel kostet derzeit 16 Euro statt 21 Euro.

Die Variante mit Display ist in der Länge von einem Meter für 12 Euro statt 17 Euro erhältlich. Beide Kabel befinden sich bei uns bereits im Einsatz und haben sich im Alltag bislang als zuverlässig erwiesen. Sie richten sich jedoch an unterschiedliche Anforderungen.

Magnetische Aufwicklung erleichtert den Transport

Das erste USB-C-Kabel besitzt eine magnetische „Selbstaufwicklung“. Die einzelnen Abschnitte haften beim Zusammenlegen aneinander, wodurch das einen Meter lange Kabel kompakt verstaut werden kann. Das ist vor allem unterwegs praktisch, da es sich in Tasche oder Rucksack nicht so leicht mit anderen Gegenständen verheddert.

Unterstützt werden Ladeleistungen von bis zu 240 Watt und Power Delivery 3.1. Damit eignet sich das Kabel auch für energiehungrige MacBooks wie das MacBook Pro mit 16 Zoll. Wie schnell ein Gerät tatsächlich lädt, hängt allerdings vom verwendeten Netzteil und von der maximalen Leistungsaufnahme des Endgeräts ab.

Ein integrierter E-Marker-Chip übermittelt die unterstützten Stromwerte zwischen Netzteil und angeschlossenem Gerät. Dadurch kann die Leistung passend geregelt werden. Die Außenhülle besteht aus geflochtenem Nylon. Verstärkte Übergänge an den Steckern sollen Schäden durch häufiges Biegen reduzieren.

Display zeigt Ladeleistung, Strom und Spannung

Das zweite Ugreen-Kabel verzichtet auf die magnetische Aufwicklung und besitzt stattdessen ein kleines LED-Display am Stecker. Die Anzeige wechselt im Abstand von drei Sekunden zwischen Leistung in Watt, Stromstärke in Ampere und Spannung in Volt. Nutzer können dadurch direkt erkennen, mit welchen Werten ein angeschlossenes Gerät gerade geladen wird. Das ist hilfreich, wenn unterschiedliche Netzteile oder Geräte miteinander verglichen werden sollen.

Auch dieses Modell unterstützt bis zu 240 Watt nach Power Delivery 3.1 und verwendet einen E-Marker-Chip zur Abstimmung der Ladeleistung. Zusätzlich lassen sich Daten mit bis zu 480 Megabit pro Sekunde übertragen. Das genügt für Dokumente, Fotos, Synchronisationen und gewöhnliche Sicherungskopien. Für besonders große Datenmengen oder den Anschluss schneller externer SSDs gibt es jedoch leistungsfähigere Standards.