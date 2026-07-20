Zwei 240-Watt-Kabel aktuell günstiger erhältlich
USB-C-Kabel von Ugreen: Mit Leistungsanzeige oder vollmagnetisch
Wer iPhone, iPad oder MacBook über USB-C lädt, kann häufig dasselbe Kabel für mehrere Geräte verwenden. Ugreen bietet derzeit zwei Modelle für Leistungen von bis zu 240 Watt zu reduzierten Preisen an. Das vollmagnetische Kabel kostet derzeit 16 Euro statt 21 Euro.
Die Variante mit Display ist in der Länge von einem Meter für 12 Euro statt 17 Euro erhältlich. Beide Kabel befinden sich bei uns bereits im Einsatz und haben sich im Alltag bislang als zuverlässig erwiesen. Sie richten sich jedoch an unterschiedliche Anforderungen.
Magnetische Aufwicklung erleichtert den Transport
Das erste USB-C-Kabel besitzt eine magnetische „Selbstaufwicklung“. Die einzelnen Abschnitte haften beim Zusammenlegen aneinander, wodurch das einen Meter lange Kabel kompakt verstaut werden kann. Das ist vor allem unterwegs praktisch, da es sich in Tasche oder Rucksack nicht so leicht mit anderen Gegenständen verheddert.
Unterstützt werden Ladeleistungen von bis zu 240 Watt und Power Delivery 3.1. Damit eignet sich das Kabel auch für energiehungrige MacBooks wie das MacBook Pro mit 16 Zoll. Wie schnell ein Gerät tatsächlich lädt, hängt allerdings vom verwendeten Netzteil und von der maximalen Leistungsaufnahme des Endgeräts ab.
Ein integrierter E-Marker-Chip übermittelt die unterstützten Stromwerte zwischen Netzteil und angeschlossenem Gerät. Dadurch kann die Leistung passend geregelt werden. Die Außenhülle besteht aus geflochtenem Nylon. Verstärkte Übergänge an den Steckern sollen Schäden durch häufiges Biegen reduzieren.
Display zeigt Ladeleistung, Strom und Spannung
Das zweite Ugreen-Kabel verzichtet auf die magnetische Aufwicklung und besitzt stattdessen ein kleines LED-Display am Stecker. Die Anzeige wechselt im Abstand von drei Sekunden zwischen Leistung in Watt, Stromstärke in Ampere und Spannung in Volt. Nutzer können dadurch direkt erkennen, mit welchen Werten ein angeschlossenes Gerät gerade geladen wird. Das ist hilfreich, wenn unterschiedliche Netzteile oder Geräte miteinander verglichen werden sollen.
Auch dieses Modell unterstützt bis zu 240 Watt nach Power Delivery 3.1 und verwendet einen E-Marker-Chip zur Abstimmung der Ladeleistung. Zusätzlich lassen sich Daten mit bis zu 480 Megabit pro Sekunde übertragen. Das genügt für Dokumente, Fotos, Synchronisationen und gewöhnliche Sicherungskopien. Für besonders große Datenmengen oder den Anschluss schneller externer SSDs gibt es jedoch leistungsfähigere Standards.
Seitdem ich mir are 2 Jahren das erste Mal ein Handyladekabel mit 2 m Länge gekauft habe, würde ich echt nie mehr eins mit nur 1 m Länge kaufen. Das ist so viel komfortabler. Echt verrückt, wie man sich dann daran gewöhnt. Egal, ob im Zug, zu Hause am Schreibtisch, am Bett oder beim Kochen in der Küche. In 98% der Fälle ist es ein Vorteil.
Genau das.
Also das magnetische hört sich ganz praktisch fürs Auto an. Zum Laden während der Fahrt würden mir da 2cm reichen und 1,8m fliegen ständig irgendwo vorne rum.
Interessiert es wirklich jemanden mit wieviel Watt irgendwas lädt.
Ja, durchaus. Mittlerweile gibt es viele Netzteile, Ladestandards und Geräte, die ihre Leistung untereinander aushandeln. Deshalb kann es sinnvoll sein, zumindest einmal zu prüfen, wie viel tatsächlich ankommt. Ein Netzteil kann auf dem Papier viel Leistung liefern, aber einen benötigten Standard nicht unterstützen oder sich mit einem bestimmten Gerät nicht optimal verständigen. Dann lädt das Gerät langsamer als erwartet und hängt länger am Kabel, als es eigentlich müsste.
Das kann ich alles nur unterschreiben. Es ist auch super ärgerlich, wenn man stundenlang ein Gerät „lädt“, um kurz vor dem Verlassen des Hauses festzustellen, dass etwas nicht funktioniert hat und man es quasi leer mitnehmen muss.
Das ‚merkt‘ man aber auch ohne Anzeige der Watt Zahl …
Zumal, wäre ein separates USB-C-Leistungsmessgerät nicht die sinnvollere Lösung? Das kauft man einmal und kann es mit jedem Kabel verwenden. So muss nicht jedes Kabel ein Display und zusätzliche Elektronik enthalten, die später zusammen mit einem Verschleißteil im Elektroschrott landet.
Nachteilig scheint, dass das MacBook Pro gemäß Werbung dabei von mehreren Personen geladen werden muss.
Danke mal ein paar mitgenommen, gab auch eine 3 m Variante :)
Schön wäre halt das magnetische in 2m und 3m Länge. Gerade das macht die magnetfunktion ja Sinn…. Bei 1m ist’s ja eher witzlos… Gute Idee schlecht umgesetzt…