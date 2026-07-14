Siri AI in Deutschland nur auf Englisch
macOS 27 als öffentliche Beta: Die Feinheiten machen es aus
Die öffentlichen Betas der von Apple für den Herbst angekündigten Betriebssysteme für Mac, iPhone und weitere Apple-Geräte sind da. Mit macOS 27 Golden Gate sind die neuen KI- und Siri-Funktionen grundsätzlich auch in Deutschland verfügbar. Vermutlich werden jedoch die wenigsten von euch die Systemsprache auf Englisch stellen, um diese zu testen. Apple hat bislang noch kein Datum für die Bereitstellung einer deutschsprachigen Version genannt.
Feinschliff statt großer Umbau
Unabhängig davon präsentiert sich das Update auf macOS 27 angenehm ruhig. Statt auffälliger Änderungen und Funktionen, die gewohnte Arbeitsabläufe verändern, enthält das Update zahlreiche Verbesserungen im Detail.
Eine häufig geäußerte Forderung seit der Einführung von „Liquid Glass“ im vergangenen Jahr war, ob der Schwerpunkt auf der Optik oder einer besser nutzbaren Arbeitsumgebung liegen soll. Apple kommt diesem Wunsch mit einem Schieberegler nach, mit dessen Hilfe man die Stärke des Effekts stufenlos verstellen kann.
Bartender-Funktion integriert
Noch länger warten Nutzer darauf, dass Apple die Bildschirmaussparung „Notch“ besser ins Design der Menüleiste integriert. Vermutlich hat sich Apple dabei an Lösungen von Drittanbietern orientiert. Wenn der rechte Bereich der Menüleiste überfüllt wird, zeigt ein Doppelpfeil an, dass nicht alle Elemente sichtbar sind. Per Mausklick lassen sich die verdeckten Objekte dann auf der linken Seite des Bildschirms einblenden.
Mit macOS 27 stehen zudem neue Hintergrundbilder zur Verfügung. Alternativ zu dem in Goldtönen gehaltenen Standardhintergrund kann man auch ein Foto des Namenspatens des neuen Mac-Betriebssystems, die Golden Gate Bridge, als Schreibtischhintergrund auswählen.
Rosetta muss bei Bedarf neu installiert werden
Ein wichtiger Hinweis noch für Nutzer, die ältere und noch nicht für Apple-Prozessoren optimierte Apps verwenden. Nicht erschrecken, wenn diese Anwendungen nach dem Update erstmal nicht mehr laufen. Standardmäßig wird die hierfür benötigte Übersetzungstechnologie Rosetta im Rahmen der Aktualisierung auf macOS Golden Gate nämlich entfernt. Sie lässt sich jedoch wieder laden, sodass hier eine Übergangsfrist bis Ende 2027 bleibt.
Gut dass ich einer der wenigen bin. Wenn ich was nicht aushalte, ist das ein Betriebssystem auf Deutsch.
Das war in der Schulzeit mit BS2000 und seinem Seitenrahmenspeicherzeiger schon untragbar.
Cooler typ
So so, wer es nötig hat. ;-)
Geiler Bock!
Helmut, du bist halt einfach 1337
Du bist toll! Englisch ist ja in jedem Fall besser als dieses Deutsch!!!
Absolut cool, ein Native Speaker unter den Usern…
+1
Allerdings ist noch Vorsicht geboten, da der APFS-Korruptionsbug, dem mit Beta 3 der Developer Beta eingeführt wurde nicht öffentlich von Apple adressiert worden, wenn es auch erste Stimmen gibt, dass zeitgleich mit der ersten Public Beta eine neue Version der Developer Beta erschienen sei. Aber auch dort ist dieser schwerwiegende Bug nicht dokumentiert, so dass das Risiko, sich irreparable Schäden in Data- und Backup-Volumes einzuhandeln, nach wie vor nicht einzuschätzen ist.
Rosetta XD
iOS „updates“ sind doch schon seit Jahren immer nur ein „feinschliff“. Was soll auch noch groß kommen? Liquid Glass war nichts als ein neuer Transparent Mode und Apple hat es uns als eine der größten Innovationen überhaupt verkauft lol.
Ich freue mich auf den Feinschliff durchaus.
Was möchtest du uns mit „Rosetta XD“ sagen?
Dynamische Hintergrundbilder wie früher zu Mojave, Catalina und Big Sur Zeiten sucht man wieder vergebens oder?
Habe irgendwo gelesen, dass das Wallpaper mit der GoldenGate Bridge wohl animiert sein soll – oder war es dann der Bildschirmschoner, welcher beim entsperren still steht als Wallpaper – zudem eines für Tag und eines für die Nacht?
Vielen Dank an Betatester, die hier vielleicht ein wenig Licht ins Dunkel bringen können.
Finde die Idee mit der Menüleiste gut.
Unter iOS freue ich mich sehr über das neue Profil in RCS für „echtes Antworten“ auf Nachrichten und die Verschlüsselung.
Die neuen Funktionen der Wetterapp sind ebenfalls begrüßenswert, obwohl ich die Regenvorhersage wie in USA und UK wünschenswert finde.
Man installiert sich das große jahresupdate und fragt sich nach 2 min, was genau gemacht wurde und wo die ganzen Neuheiten sind. Außer ein bisschen KI in den Fotos gibt es wirklich nichts Neues