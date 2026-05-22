UniFi 5G Backup: Mobilfunk-Ausfallschutz für das Heimnetzwerk

Ubiquiti erweitert sein Netzwerkportfolio um ein kompaktes Mobilfunkmodul, das als Internetreserve für bestehende UniFi-Installationen dient. Das neue UniFi 5G Backup soll ab Juni 2026 für 89 Euro erhältlich sein und richtet sich an Anwender, die ihre Internetanbindung gegen Ausfälle absichern möchten, ohne dafür Router oder Gateway austauschen zu müssen.

Das Gerät wird per PoE über einen gewöhnlichen Netzwerkanschluss mit Strom versorgt und in das vorhandene UniFi-System eingebunden. Fällt die reguläre Internetverbindung aus, kann die Datenübertragung automatisch über das Mobilfunknetz weiterlaufen. Die Einrichtung erfolgt direkt über die UniFi-Verwaltungsoberfläche.

Automatische Umschaltung bei Internetausfällen

Die Idee hinter dem neuen Zubehör ist einfach: Netzwerke erhalten neben der kabelgebundenen WAN-Verbindung einen zweiten Zugang über das Mobilfunknetz. Erkennt das System einen Ausfall der Hauptleitung, übernimmt die 5G-Verbindung automatisch den Datenverkehr. Sobald die reguläre Verbindung wieder verfügbar ist, wird zurückgeschaltet.

Verwaltet wird das Verhalten über UniFi Network 10, das verschiedene Regeln für den Ausfallschutz bereitstellt. Administratoren können festlegen, wann die Mobilfunkverbindung aktiviert wird und welche Geräte oder Netzwerksegmente sie nutzen dürfen. Damit eignet sich die Lösung sowohl für kleinere Büros als auch für Installationen, bei denen einzelne Dienste dauerhaft erreichbar bleiben sollen.

Technisch setzt Ubiquiti auf 5G RedCap. Der Mobilfunkstandard wurde speziell für Geräte entwickelt, die keine extrem hohen Datenraten benötigen, dafür aber energieeffizient und kostengünstig arbeiten sollen. Laut Hersteller sind im 5G-Netz Übertragungsraten von bis zu 220 Mbit/s im Download und 120 Mbit/s im Upload möglich.

Mit Nano-SIM oder eSIM-Profil

Das Modul unterstützt sowohl klassische Nano-SIM-Karten als auch eSIM-Profile. Anwender sind damit nicht an einen bestimmten Mobilfunkanbieter gebunden und können den Tarif wählen, der vor Ort die beste Netzabdeckung bietet.

Für eine möglichst stabile Verbindung verfügt das Gerät über integrierte Mobilfunkantennen und kann aufgestellt, an der Wand befestigt oder an Fenstern montiert werden. Dadurch lässt sich der Standort gezielt nach der besten Empfangsqualität auswählen.

Ubiquiti baut sein UniFi-Ökosystem seit Jahren kontinuierlich aus. Zuletzt standen unter anderem neue Gateways mit 10-Gigabit-Ethernet im Fokus. Auch die Netzwerksoftware wird regelmäßig erweitert, zuletzt etwa mit einer ausgebauten Client-Verwaltung. Bereits 2016 haben wir auf ifun.de den Einsatz der professionellen UniFi-Netzwerke im Heimbereich beleuchtet.