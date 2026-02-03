UniFi Network 10.1 soll WLAN-Probleme selbst beheben

Ubiquiti hat die Version 10.1 seiner UniFi-Netzwerksoftware angekündigt. Der größte Teil der neuen Funktionen zielt auf Nutzer, die große und komplexe Netzwerke betreiben. Das Update hat allerdings auch ein paar nette Features für gewöhnliche Anwender im Gepäck. Allem voran sticht uns hier der „WiFi Doctor“ ins Auge.

Automatische WiFi-Optimierung

Beim Ubiquiti WiFi Doctor handelt es sich um ein Diagnosewerkzeug für drahtlose Netzwerke. Die neue Funktion ist Ubiquiti zufolge nicht nur dazu in der Lage, typische Ursachen für Verbindungsprobleme automatisch zu erkennen, sondern kann diese auch eigenständig korrigieren.

Nach Angaben des Herstellers kann der Aufwand für die Fehlersuche so deutlich reduziert werden. Probleme wie instabiles Roaming oder Verbindungsabbrüche von IoT-Geräten sollen vom System erkannt und nach Möglichkeit auch behoben werden. Die Eingriffe erfolgen dabei im Hintergrund, ohne dass UniFi-Nutzer einzelne Einstellungen manuell anpassen müssen.

Detailliertere Einblicke ins Roaming

Auch die Möglichkeiten zur Analyse von drahtlos verbundenen Endgeräten wurden erweitert. In Version 10.1 stellt die UniFi-Software hier zusätzliche Auswertungen zur Verfügung, aus denen beispielsweise ersichtlich ist, wie sich Geräte zwischen einzelnen Access Points bewegen. Diese Informationen lassen sich bei Bedarf filtern, etwa nach Funkbändern oder beteiligten Zugangspunkten. Auf diesem Weg kann man beispielsweise erkennen, an welchen Stellen zusätzliche Hardware sinnvoll sein könnte oder wo der Übergang zwischen Funkzellen optimiert werden sollte.

Weitere Neuerungen betreffen den Betrieb von Hochverfügbarkeitsnetzen, beispielsweise die Einrichtung redundanter Gateways. Auch die Möglichkeiten im Bereich der zentralen Steuerung von mehreren Standorten werden von Ubiquiti erneut erweitert.

Das Update wird zunächst im Rahmen des Early-Access-Programms von Ubiquiti bereitgestellt. Für die offizielle Verfügbarkeit gibt es noch keinen Termin.