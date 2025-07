UniFi Network 9.3 bringt deutlich erweiterte Client-Verwaltung

Ubiquiti hat seine Management-Software UniFi Network in Version 9.3 veröffentlicht. Das Update bringt eine Reihe neuer Funktionen, darunter insbesondere erweiterte Monitoring- und Sicherheitsfunktionen.

Erweiterte Client-Übersicht

Eine grundlegende Verbesserung im Zusammenhang mit dem Update ist ist die neue, detaillierte Übersicht aller verbundenen Netzwerk-Clients. Eine Vielzahl von Filteroptionen ermöglicht es hier, die Anzeige gezielt nach bestimmten Kriterien zu sortieren, beispielsweise nach Hersteller, Funkstandard, Access Point oder Frequenzband. Zudem werden all diese Informationen in Echtzeit angezeigt, um eine schnelle Diagnose und Reaktion auf eventuelle Probleme zu ermöglichen.

Zentralisiertes IP-Management

Ein in UniFi Network 9.3 integrierter neuer DHCP-Manager soll die Verwaltung von IP-Adressen vereinfachen. Statt wie bisher auf verteilte Listen zurückgreifen zu müssen, können alle aktiven Adressvergaben – auch über mehrere Netze hinweg – über eine zentrale Oberfläche eingesehen und verwaltet werden. Dies dürfte besonders bei der Betreuung größerer Netzwerke von Vorteil sein.

Inhalte filtern und Bedrohungen abwehren

Die neue Version von UniFi Network bringt darüber hinaus neue Möglichkeiten zur Inhaltskontrolle an Bord. Administratoren können nun netzwerkweit in unbegrenztem Umfang Filterregeln definieren, um beispielsweise bestimmte Inhalte oder Werbung zu blockieren. Diese Regeln lassen sich auch zeitlich steuern oder gezielt auf einzelne Netzwerksegmente anwenden. Ergänzend dazu wurde die Schutzfunktion „CyberSecure“ zur Erkennung und Abwehr von Bedrohungen erweitert. Dazu gehören unter anderem ein Intrusion-Detection-System und eine in Zusammenarbeit mit Cloudflare realisierte, auf Kategorien basierende Filterung des Datenverkehrs.

Über das oben eingebettete Video hinaus informiert Ubiquiti hier über die mit dem Update verbundenen Änderungen. Alle Funktionen von UniFi Network 9.3 sind Bestandteil des regulären Softwareumfangs.