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Zusammenfassen, Übersetzen, Schreiben

GMX erweitert E-Mail-Dienst um KI-Funktionen
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GMX stattet sein E-Mail-Angebot mit neuen Funktionen auf Basis generativer Künstlicher Intelligenz aus. Nutzer können eingehende Nachrichten zusammenfassen lassen, Unterstützung beim Formulieren von Antworten erhalten oder Inhalte direkt im Postfach übersetzen.

Gmx Ton Aendern

Zudem führt der Anbieter eine Suche ein, die Fragen in natürlicher Sprache versteht und passende Informationen aus dem eigenen E-Mail-Bestand herausfiltert.

Im Mittelpunkt der Ankündigung steht dabei nicht nur der Funktionsumfang, sondern auch die technische Umsetzung. Nach Angaben des Unternehmens werden sämtliche KI-Anfragen auf eigener Infrastruktur in Deutschland verarbeitet. Daten sollen weder an externe KI-Dienste übermittelt noch zum Training von Sprachmodellen verwendet werden. Die Nutzung der neuen Funktionen erfolgt zudem erst nach ausdrücklicher Zustimmung der Anwender.

Gmx Ki Kurzfassen

Zusammenfassen, Übersetzen, Schreiben

Die neuen Werkzeuge richten sich vor allem an Nutzer, die regelmäßig größere Mengen an E-Mails verwalten. So lassen sich längere Newsletter, Reiseunterlagen oder Vertragsinformationen automatisch auf die wichtigsten Inhalte reduzieren. Die Zusammenfassungen können in mehreren Sprachen angezeigt werden, darunter Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch.

Gmx Ki Schreiben Uebersetzen 1

Auch beim Verfassen von Nachrichten soll die integrierte KI unterstützen. Texte können sprachlich überarbeitet, gekürzt oder in einen anderen Stil umformuliert werden. Darüber hinaus ist eine direkte Übersetzung innerhalb des E-Mail-Editors möglich. Damit will GMX typische Aufgaben vereinfachen, die bislang oft über externe Anwendungen oder Online-Dienste erledigt wurden.

Postfach-Suche per Alltagssprache

Eine weitere Neuerung betrifft die Suche. Statt einzelne Schlagwörter einzugeben, können Anwender Fragen in Alltagssprache formulieren. Die Anwendung soll daraufhin relevante Informationen aus dem Postfach identifizieren. Etwa den Liefertermin einer Bestellung oder einem gespeicherten Boardingpass.

Gmx Ki Suche

Die Einführung erfolgt zunächst als Beta-Version in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Funktionen zum Zusammenfassen und Formulieren von E-Mails stehen ab sofort allen GMX-Nutzern zur Verfügung. Die KI-gestützte Suche wird zunächst Kunden des kostenpflichtigen PremiumMail-Abonnements angeboten.
22. Mai 2026 um 12:05 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


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  • Und das soll dann für den Nutzer positiv sein?
    Vermute GMX verspricht sich mehr nutzen für sich als für den Endanwender – die KI wird mit Daten aus Emails gefüttert/trainiert.

  • Nach den GMX Infos werden die Daten nicht an externe KI-Plattformen weitergegeben und nicht für Trainingszwecke genutzt.

    Die email Inhalte liegen GMX naturgemäß eh vor.

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

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